Latvala, chef de l'équipe Toyota, s'exprime sur le nouveau mode de calcul des points

Jari-Matti Latvala, le patron de l'équipe Toyota, a confirmé à DirtFish que le constructeur japonais n'était pas favorable à la modification de la structure de points introduite pour le championnat du monde des rallyes l'année prochaine. Latvala est tout à fait d'accord avec le fait qu'un changement est nécessaire pour limiter l'approche tactique lors de la dernière journée d'une manche WRC - mais il a le sentiment que la nouvelle règle risque de perturber les fans.

"Cela inquiète un peu le Toyota Gazoo Racing", a déclaré Latvala. "Nous sommes un peu préoccupés par le fait que le système de points est maintenant un peu trop compliqué pour que les fans puissent comprendre la structure, si, disons, cela donne l'impression qu'il y a deux compétitions. Nous n'étions pas favorables à ce changement. Bien sûr, nous comprenons les inquiétudes concernant le dimanche, mais du point de vue de l'équipe, nous avons pensé à un changement mineur, comme attribuer un point par victoire dans une épreuve".

Latvala a ajouté que ce changement pourrait simplement déplacer l'approche tactique d'un dimanche à un samedi. "Si un pilote de Rally1 est éliminé le vendredi, mais revient le samedi", a-t-il ajouté, "il peut garder ses pneus jusqu'au samedi pour une grosse attaque le dimanche. Et si le pilote gagne alors tout le dimanche, cela peut représenter 12 points.'C'est plus du double des cinq actuellement offerts pour une victoire en Power Stage, et nous pensons que c'est peut-être un peu beaucoup pour un pilote qui a abandonné et qui n'a pas parcouru tout le parcours".

Attribution des points du samedi soir (classement général après le samedi)

Pour marquer des points à la fin de cette journée, le concurrent doit terminer le rallye. Si un équipage n'est pas classé dans le classement final du rallye, les concurrents suivants avancent pour marquer des points.

1ère place : 18 points

2e place : 15 points

3ème place : 13 points

4e place : 10 points

5e place : 8 points

6e place : 6 points

7e place : 4 points

8e place : 3 points

9e place. 2 points

10e place : 1 point

Attribution des points le dimanche

Selon la FIA : "Des points supplémentaires selon le barème ci-dessous seront attribués uniquement sur la base d'un classement général cumulatif pour le dimanche, y compris la partie comprise entre le premier contrôle horaire après le regroupement pour la nuit et le dernier contrôle horaire de la partie compétitive du rallye avec tous les temps. Pénalités encourues dans cette partie de la compétition".

1ère place (dimanche) : 7 points

2e place : 6 points

3e place : 5 points

4e place : 4 points

5e place : 3 points

6e place : 2 points

7e place : 1 point

Attribution des points dans la Power Stage

Il n'y a pas de changement pour cette dernière épreuve spéciale du rallye.

Meilleur temps : 5 points

Deuxième temps le plus rapide : 4 points

Troisième temps le plus rapide : 3 points

Quatrième temps le plus rapide : 2 points

Cinquième temps le plus rapide : 1 point