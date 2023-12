Il Team Principal della Toyota Latvala sul nuovo sistema di assegnazione dei punti

Il team principal della Toyota, Jari-Matti Latvala, ha confermato a DirtFish che il costruttore giapponese non è favorevole alla modifica della struttura dei punti introdotta per il Campionato del Mondo Rally del prossimo anno. Latvala si è detto pienamente d'accordo sulla necessità di un cambiamento per limitare le azioni tattiche nell'ultimo giorno di una gara del WRC, ma ha affermato che la nuova regola rischia di confondere i fan.

"È un po' preoccupante per il Toyota Gazoo Racing", ha detto Latvala. "Siamo un po' preoccupati che il sistema di assegnazione dei punti sia ora un po' troppo complicato per i fan per capire la struttura quando sembra, diciamo, che ci siano due competizioni. Non eravamo favorevoli a questo cambiamento. Naturalmente comprendiamo le preoccupazioni per la domenica, ma dal punto di vista della squadra abbiamo pensato a un cambiamento più piccolo, come l'assegnazione di un punto per ogni vittoria in una tappa".

Latvala ha aggiunto che il cambiamento potrebbe semplicemente spostare l'approccio tattico dalla domenica al sabato. "Se un pilota di Rally1 si ritira il venerdì ma torna il sabato", ha aggiunto, "può risparmiare le gomme fino al sabato per un grande attacco la domenica. Se poi il pilota vince tutto la domenica, i punti potrebbero essere 12. È più del doppio dei cinque attualmente in palio per la vittoria di una Power Stage, e pensiamo che potrebbe essere un po' troppo per un pilota che si è ritirato e non ha completato l'intera distanza".

Assegnazione dei punti del sabato sera (classifica generale dopo il sabato)

Per ottenere punti alla fine di questa giornata, il concorrente deve completare il rally. Se un team non ottiene un punteggio nella classifica finale del rally, i partecipanti successivi salgono di posizione per ottenere punti.

1° posto: 18 punti

2° posto: 15 punti

3° posto: 13 punti

4° posto: 10 punti

5° posto: 8 punti

6° posto: 6 punti

7° posto: 4 punti

8° posto: 3 punti

9° posto. 2 punti

10° posto: 1 punto

Assegnazione di punti la domenica

Secondo la FIA: "I punti aggiuntivi in base alla scala sottostante saranno assegnati solo sulla base di una classifica generale cumulativa per la domenica, comprendente la parte dal primo controllo orario dopo il raggruppamento per la notte all'ultimo controllo orario della parte competitiva del rally con tutti i tempi. Le penalità subite in questa parte della gara".

1° posto (domenica): 7 punti

2° posto: 6 punti

3° posto: 5 punti

4° posto: 4 punti

5° posto: 3 punti

6° posto: 2 punti

7° posto: 1 punto

Punti assegnati nella Power Stage

Non ci sono cambiamenti per quest'ultima prova speciale del rally.

Tempo più veloce: 5 punti

Secondo tempo: 4 punti

Terzo tempo: 3 punti

Quarto tempo più veloce: 2 punti

Quinto tempo più veloce: 1 punto