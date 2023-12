O Diretor de Equipa da Toyota, Latvala, sobre o novo sistema de pontos

O Chefe de Equipa da Toyota, Jari-Matti Latvala, comentou o impacto que as últimas alterações ao sistema de pontos do Campeonato do Mundo de Ralis de 2024 (WRC) terão nos pilotos e nos fãs.

O chefe de equipa da Toyota, Jari-Matti Latvala, confirmou ao DirtFish que o fabricante japonês não é a favor da alteração da estrutura de pontos que foi introduzida para o Campeonato do Mundo de Ralis do próximo ano. Latvala concordou plenamente com a necessidade de uma mudança para reduzir a ação tática no último dia de uma ronda do WRC - mas disse que achava que a nova regra corria o risco de confundir os fãs.

"Isto é um pouco preocupante para a Toyota Gazoo Racing", disse Latvala. "Estamos um pouco preocupados com o facto de o sistema de pontos ser agora demasiado complicado para os fãs compreenderem a estrutura, quando parece, digamos, que existem duas competições. Não éramos a favor desta alteração. Claro que compreendemos as preocupações em relação ao domingo, mas do ponto de vista da equipa pensámos numa alteração mais pequena - como atribuir um ponto por cada vitória numa etapa."

Latvala acrescentou que a alteração poderia simplesmente mudar a abordagem tática de um domingo para um sábado. "Se um piloto de Rally1 se retira na sexta-feira e regressa no sábado", acrescentou, "pode poupar os pneus até sábado para um grande ataque no domingo. E se o piloto ganhar tudo no domingo, isso pode significar 12 pontos. Isso é mais do dobro dos cinco atualmente oferecidos por uma vitória na Power Stage, e pensamos que isso pode ser um pouco exagerado para um piloto que se retirou e não percorreu toda a distância".

Atribuição de pontos na noite de sábado (classificação geral após sábado)

Para marcar pontos no final deste dia, o concorrente tem de completar o rali. Se uma equipa não pontuar na classificação final do rali, os participantes seguintes sobem na classificação para marcar pontos.

1º lugar: 18 pontos

2º lugar: 15 pontos

3º lugar: 13 pontos

4º lugar: 10 pontos

5º lugar: 8 pontos

6º lugar: 6 pontos

7º lugar: 4 pontos

8º lugar: 3 pontos

9º lugar. 2 pontos

10º lugar: 1 ponto

Atribuição de pontos no domingo

De acordo com a FIA: "Os pontos adicionais de acordo com a tabela abaixo só serão atribuídos com base numa classificação geral cumulativa para domingo, incluindo a parte desde o primeiro controlo horário após o reagrupamento para a noite até ao último controlo horário da parte competitiva do rali com todos os tempos. As penalizações incorridas nesta parte da competição".

1º lugar (Domingo): 7 pontos

2º lugar: 6 pontos

3º lugar: 5 pontos

4º lugar: 4 pontos

5º lugar: 3 pontos

6º lugar: 2 pontos

7º lugar: 1 ponto

Pontos atribuídos na Power Stage

Não há alterações para esta última prova especial do rali

Tempo mais rápido: 5 pontos

Segundo tempo mais rápido: 4 pontos

Terceiro tempo: 3 pontos

Quarto tempo: 2 pontos

Quinto tempo: 1 ponto