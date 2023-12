Une salle comble pour le Rallye de Monte-Carlo 2024

Pour sa 92e édition (25-28 janvier 2024), le Rallye Monte-Carlo, le plus vieux rallye du monde, annonce qu'il affiche complet pour les 70 places disponibles lors de la traditionnelle ouverture de la saison du Championnat du monde.

Pour la 92e édition de l'événement le plus célèbre du calendrier, les organisateurs avaient prévu 70 places. Elles ont été rapidement attribuées. La liste des heureux gagnants sera dévoilée le lundi 8 janvier par l'organisateur, l'Automobile Club de Monaco (ACM). Après avoir été installé pendant deux ans sur le port de Monaco, le parc d'assistance revient dans la ville de Gap, dans les Hautes-Alpes, et sera très chargé et très serré.

Les trois équipes qui engagent des voitures de Rally1 occuperont à elles seules beaucoup d'espace, même si elles ne sont finalement que huit. L'espace alloué au WRC2 devrait être plus important. Il reste encore quelques inconnues. L'arrivée de Yohan Rossel et Nikolay Gryazin avec leurs C3 est confirmée. La grande question est de savoir combien il y aura de Toyota Yaris Rally2. Jari-Matti Latvala pense que quatre des cinq novices du rallye annoncées précédemment seront prêtes pour ce premier rendez-vous. L'une d'elles sera pilotée par Bryan Bouffier pour son retour après quatre ans d'absence. Jan Solans devrait également piloter une Yaris Rally2.

Le plateau du Rally2 est déjà bien rempli.

Sur des routes qu'il connaît bien, Bouffier (45 ans), vainqueur du Rallye Monte-Carlo IRC 2011 au volant d'une Peugeot 208 S2000, sera confronté en WRC2 à des jeunes qui veulent briller dans le monde, comme Lauri Joona (27 ans) sur une Skoda Fabia RS, Pepe Lopez (28 ans), qui a terminé troisième du WRC2 au Rallye Monte-Carlo 2023, ou Roberto Daprà (22 ans), qui vient du Championnat d'Europe (ERC) et qui devrait suivre un programme dans la Škoda Fabia de Delta Rally avec l'aide de la fédération italienne.

Chez les amateurs, le Suisse Olivier Burri, qui a pris son 26e départ record au Rallye Monte-Carlo, devrait être l'un des candidats à une bonne place finale. Si tout se confirme, l'équipe de Saint-Hippolyte-du-Fort devrait s'aligner avec plusieurs Alpine A110.

Les concurrents devront parcourir 324,44 km au meilleur temps, répartis en 17 épreuves spéciales. Après la cérémonie de départ à 16h52 le jeudi 25 janvier 2024 à Monaco, la 51e saison du Championnat du monde des Rallyes s'ouvrira avec les deux premiers critériums sportifs dans l'obscurité vers 20h35 et 21h58, dans un mois exactement.

Horaire du Rallye de Monte-Carlo 2024 :

Mercredi 24.01.2024 :

16h31 - 20h30 : Shakedown "Route de la Garde" (3,28 km).

Jeudi 25.01.2024 :

16h52 : départ du Casino Monte-Carlo

20h35 : ES 1 "Thoard - Saint Geniez" (21,01 km)

21h58 : ES 2 "Bayons - Bréziers" (25,19 km)

23h11 : Service IN Gap

Vendredi 26.01.2024 :

08:03 : Re-départ de Gap

08h51 : ES 3 "St-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie Neuve 1" (16,68 km)

10h24 : ES 4 " Champcella - Saint-Clément 1 " (17,87 km)

11h57 : ES 5 " La Bréole - Selonnet 1 " (18,31 km)

13h25 : Service Gap

14h53 : ES 6 " St-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie Neuve 2 " (16,68 km)

16h29 : ES 7 " Champcella - Saint-Clément 2 " (17,87 km)

18h02 : ES 8 " La Bréole - Selonnet 2 " (18,31 km)

19h17 : Service IN Gap

Samedi 27.01.2024 :

07:12 : Re-départ de Gap

08h02 : ES 9 "Esparron - Oze 1" (18,79 km)

09h53 : ES 10 "Les Nonières - Chichilianne 1" (20,04 km)

11h06 : ES 11 "Pellafol - Agnières-en-Dévoluy 1" (21,37 km)

12h39 : Service Gap

14 :05h00 : ESP 12 "Esparron - Oze 1" (18,79 km)

15h53 : ESP 13 "Les Nonières - Chichilianne 2" (20,04 km)

17h06 : ESP 14 "Pellafol - Agnières-en-Dévoluy 2" (21,37 km)

19h27 : Service IN Gap

Dimanche 28.01.2024 :

06:21 : Re-départ de Gap

07h04 : ES 15 "La Bréole - Selonnet 3" (18,31 km)

08h35 : ES 16 "Digne-les-Bains - Chaudon-Norante" (19,01 km)

12h15 : ES 17 "La Bolléne-Vesubie - Col de Turini" (14,80 km)

14h15 : arrivée à Monaco