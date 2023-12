Casa cheia no Rali de Monte Carlo 2024

O Rali de Monte Carlo, o mais antigo rali do mundo, registou uma lotação esgotada para a sua 92ª edição (25 a 28 de janeiro de 2024) para os 70 lugares disponíveis na tradicional abertura da temporada do Campeonato do Mundo.

Os organizadores tinham previsto 70 lugares para a 92ª edição da prova mais famosa do calendário. Os lugares foram rapidamente atribuídos. A lista dos felizardos será anunciada na segunda-feira, 8 de janeiro, pelos organizadores, o Automóvel Clube do Mónaco (ACM). Depois de dois anos no porto do Mónaco, o parque de assistência regressa à cidade de Gap, nos Hautes-Alpes, e estará muito cheio e apertado.

Só as três equipas com carros de Rally1 ocuparão muito espaço, mesmo que, no final, sejam apenas oito carros. É provável que o espaço atribuído ao WRC2 seja maior. Há ainda algumas incógnitas. A chegada de Yohan Rossel e Nikolay Gryazin com os seus C3 está confirmada. A grande questão é saber quantos Toyota Yaris Rally2 vão estar presentes. Jari-Matti Latvala acredita que quatro dos cinco estreantes de rali anunciados anteriormente estarão prontos para este primeiro encontro. Um deles será conduzido por Bryan Bouffier no seu regresso após uma paragem de quatro anos. Jan Solans também irá conduzir um Yaris Rally2.

O pelotão de Rally2 já está bem preenchido

Em estradas que conhece, Bouffier (45 anos), vencedor do IRC Rally Monte Carlo 2011 com um Peugeot 208 S2000, terá pela frente jovens que querem brilhar no WRC2, como Lauri Joona (27 anos) num Skoda Fabia RS, Pepe Lopez (28 anos), que terminou em terceiro lugar no WRC2 no Rali de Monte Carlo de 2023, ou Roberto Daprà (22 anos), que vem do Campeonato Europeu de Ralis (ERC) e deverá completar um programa no Škoda Fabia da Delta Rally com a ajuda da federação italiana.

Entre os pilotos amadores, o suíço Olivier Burri, com o seu recorde de 26º arranque no Rali de Monte Carlo, deverá ser um dos candidatos a uma boa posição final. Se tudo se confirmar, a equipa de Saint-Hippolyte-du-Fort deverá alinhar com vários Alpine A110.

Os concorrentes têm de percorrer 324,44 quilómetros no tempo mais rápido, divididos em 17 etapas especiais. Após a cerimónia de partida, às 16h52 de quinta-feira, 25 de janeiro de 2024, no Mónaco, a 51ª temporada do Campeonato do Mundo de Ralis será aberta com os dois primeiros critérios desportivos no escuro, por volta das 20h35 e das 21h58, exatamente daqui a um mês.

Calendário do Rali de Monte Carlo 2024:

Quarta-feira, 24/01/2024:

16:31 - 20:30: Shakedown "Route de la Garde" (3,28 km)

Quinta-feira, 25/01/2024:

16:52: Partida no Casino Monte Carlo

20:35: PE 1 "Thoard - Saint Geniez" (21,01 km)

21:58: SS 2 "Bayons - Bréziers" (25,19 km)

23:11 hrs: Serviço IN Gap

Sexta-feira, 26.01.2024:

08:03 hrs: Rearranque em Gap

08:51 hrs: SS 3 "St-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie Neuve 1" (16,68 km)

10:24 hrs: PE 4 "Champcella - Saint-Clément 1" (17,87 km)

11:57 hrs: SS 5 "La Bréole - Selonnet 1" (18,31 km)

13:25 hrs: Intervalo de serviço

14:53: SS 6 "St-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie Neuve 2" (16,68 km)

16:29: SS 7 "Champcella - Saint-Clément 2" (17,87 km)

18:02: SS 8 "La Bréole - Selonnet 2" (18,31 km)

19:17 hrs: Serviço IN Gap

Sábado, 27.01.2024:

07:12 hrs: Rearranque em Gap

08:02 hrs: SS 9 "Esparron - Oze 1" (18,79 km)

09:53 hrs: SS 10 "Les Nonières - Chichilianne 1" (20,04 km)

11:06 hrs: SS 11 "Pellafol - Agnières-en-Dévoluy 1" (21,37 km)

12:39 hrs: Serviço Gap

14:05 hrs: SS 12 "Esparron - Oze 1" (18,79 km)

15:53 hrs: SS 13 "Les Nonières - Chichilianne 2" (20,04 km)

17:06 hrs: SS 14 "Pellafol - Agnières-en-Dévoluy 2" (21,37 km)

19:27 hrs: Serviço em vazio

Domingo, 28.01.2024:

06:21 hrs: Rearranque em Gap

07:04 hrs: SS 15 "La Bréole - Selonnet 3" (18.31 km)

08:35 hrs: SS 16 "Digne-les-Bains - Chaudon-Norante" (19.01 km)

12:15 hrs: SS 17 "La Bolléne-Vesubie - Col de Turini" (14.80 km)

14:15 hrs: Fim no Mónaco