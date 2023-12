Latvala/Toyota sorprendidos por la decisión de Rovanperä De Toni Hoffmann Toyota El nuevo bicampeón Kalle Rovanperä sorprendió al mundo de los rallies con su decisión de no disputar una temporada completa en el Campeonato del Mundo de Rallies 2024, para gran asombro de su jefe Jari-Matti Latvala. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Aunque Rovenperä ganó dos títulos seguidos con sólo 23 años, el finlandés ya estaba menos motivado este año, según su jefe de equipo en Toyota, Jari-Matti Latvala.



"El mánager de Kalle, Timo Jouhki, empezó a hablar de ello este verano. Por supuesto, fue una sorpresa en ese momento. Pero cuando lo pensé un poco más, empecé a entender de dónde venía. Quizás a principios de año estaba claro que la motivación ya no era tan fuerte como antes.

Quizás eso también se notó en los resultados. Pero luego se puso realmente al día después de Croacia, en abril", declaró Latvala a los medios finlandeses.



Kalle Rovanperä lleva participando en rallies desde que cumplió 16 años y sintió la necesidad de tomarse un descanso para disfrutar por fin de la vida, una razón comprensible según Jari-Matti Latvala.



"Kalle es el tipo de piloto que definitivamente no aspira a diez campeonatos del mundo de rallies. Entiendo por qué no hay motivación y por qué podría parar. Cuando has ganado dos campeonatos, tienes que pensar en el objetivo y en lo que te hará avanzar en la vida. Creo que en la temporada 2024 Kalle quiere hacer rallies y también probar el drifting y perseguir cosas en su vida. Espero que Kalle vuelva en 2025 con todo el entusiasmo".



A pesar de este año a tiempo parcial, Jari-Matti Latvala cree que este parón no será una desventaja para el finlandés si quiere empezar de nuevo para ganar otro título.



"Yo creo que sí. Kalle sigue siendo un hombre de verdad. También hay que recordar que Kalle no tuvo tiempo de vivir su juventud con normalidad. Se esforzó conscientemente por ser profesional y se hizo mucho para conseguirlo. Por eso ha habido cosas que no se han probado ni visto, pero aún hay tiempo y oportunidades para ello. Este es el momento adecuado para ello".