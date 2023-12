Latvala/Toyota surpris par la décision de Rovanperä

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Toyota Le nouveau double champion Kalle Rovanperä a surpris le monde du rallye en décidant de ne pas disputer une saison complète en Championnat du monde des rallyes en 2024, au grand étonnement de son patron Jari-Matti Latvala. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Alors que Rovenperä a remporté deux titres consécutifs à seulement 23 ans, le Finlandais était déjà moins motivé cette année, selon son chef d'équipe Toyota, Jari-Matti Latvala.



"Le manager de Kalles, Timo Jouhki, a commencé à en parler cet été. Bien sûr, c'était une surprise à l'époque. Mais en y réfléchissant un peu plus, j'ai commencé à comprendre d'où cela venait. Peut-être qu'au début de cette année, il était clair que la motivation n'était plus aussi forte qu'avant.

Peut-être que cela était également visible dans les résultats. Mais ensuite, il a vraiment rattrapé son retard après la Croatie en avril", a déclaré Latvala aux médias finlandais.



Kalle Rovanperä a participé à des rallyes depuis l'âge de 16 ans et a ressenti le besoin de faire une pause pour pouvoir enfin profiter de la vie, une raison compréhensible selon Jari-Matti Latvala.



"Kalle est le genre de pilote qui ne vise définitivement pas dix championnats du monde des rallyes. Je comprends pourquoi il n'y a pas de motivation et pourquoi celle-ci pourrait éventuellement s'arrêter. Quand vous avez gagné deux championnats, vous devez réfléchir à votre objectif et à ce qui vous fait avancer dans la vie. Je pense que lors de la saison 2024, Kalle voudra faire du rallye et aussi essayer le drift et suivre des choses dans sa vie. J'espère que Kalle reviendra en 2025 avec tout son enthousiasme".



Malgré cette année à temps partiel, Jari-Matti Latvala pense que cette pause ne sera pas un handicap pour le Finlandais s'il veut repartir de zéro et remporter un nouveau titre.



"Je pense que oui. Kalle est toujours un vrai homme. Il faut aussi tenir compte du fait que Kalle n'a pas eu le temps de vivre normalement sa jeunesse. Il a délibérément aspiré au professionnalisme et beaucoup de choses ont été faites pour cela. C'est pourquoi les choses sont restées non testées et invisibles, mais il y a encore du temps et des opportunités pour cela. C'est le bon moment pour cela".