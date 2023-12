Latvala/Toyota sorpresi dalla decisione di Rovanperä

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Toyota Il nuovo doppio campione Kalle Rovanperä ha sorpreso il mondo del rally con la sua decisione di non disputare una stagione completa nel Campionato del Mondo Rally 2024, con grande stupore del suo capo Jari-Matti Latvala. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Mentre Rovenperä ha vinto due titoli di fila a soli 23 anni, il finlandese era già meno motivato quest'anno, secondo il suo capo squadra Toyota Jari-Matti Latvala.



"Il manager di Kalle, Timo Jouhki, ha iniziato a parlarne quest'estate. Naturalmente è stata una sorpresa in quel momento. Ma quando ci ho pensato un po' di più, ho iniziato a capire da dove provenisse. Forse all'inizio di quest'anno era chiaro che la motivazione non era più così forte come prima.

Forse questo era visibile anche nei risultati. Ma poi ha davvero recuperato dopo la Croazia, in aprile", ha dichiarato Latvala ai media finlandesi.



Kalle Rovanperä partecipa ai rally dal suo 16° compleanno e ha sentito il bisogno di prendersi una pausa per godersi finalmente la vita, una ragione comprensibile secondo Jari-Matti Latvala.



"Kalle è il tipo di pilota che sicuramente non punta a dieci campionati mondiali di rally. Capisco perché non c'è motivazione e perché potrebbe fermarsi. Quando hai vinto due campionati, devi pensare all'obiettivo e a cosa ti porterà avanti nella vita. Penso che nella stagione 2024 Kalle voglia fare rally e provare anche a fare drifting e a perseguire altri obiettivi nella sua vita. Spero che Kalle torni nel 2025 con pieno entusiasmo".



Nonostante questo anno part-time, Jari-Matti Latvala ritiene che questa pausa non sarà uno svantaggio per il finlandese se vorrà ricominciare da capo per vincere un altro titolo.



"Penso di sì. Kalle è ancora un uomo vero. Bisogna anche ricordare che Kalle non ha avuto il tempo di vivere normalmente la sua giovinezza. Ha cercato consapevolmente la professionalità e ha fatto molto per ottenerla. Per questo motivo le cose sono rimaste non testate e non viste, ma c'è ancora tempo e opportunità per farlo. Questo è il momento giusto".