Latvala/Toyota surpreendidos com a decisão de Rovanperä

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Toyota O novo duplo campeão Kalle Rovanperä surpreendeu o mundo dos ralis com a sua decisão de não disputar uma época completa no Campeonato do Mundo de Ralis de 2024, para grande espanto do seu chefe Jari-Matti Latvala. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Embora Rovenperä tenha ganho dois títulos consecutivos com apenas 23 anos, o finlandês já estava menos motivado este ano, de acordo com o seu chefe de equipa da Toyota, Jari-Matti Latvala.



"O empresário de Kalle, Timo Jouhki, começou a falar sobre isso no verão. Claro que na altura foi uma surpresa. Mas quando pensei um pouco mais sobre o assunto, comecei a perceber de onde vinha. Talvez no início deste ano tenha ficado claro que a motivação já não era tão forte como antes.

Talvez isso também fosse visível nos resultados. Mas, depois da Croácia, em abril, ele recuperou realmente", disse Latvala aos meios de comunicação social finlandeses.



Kalle Rovanperä tem participado em ralis desde os seus 16 anos e sentiu a necessidade de fazer uma pausa para finalmente desfrutar da vida, o que é uma razão compreensível de acordo com Jari-Matti Latvala.



"Kalle é o tipo de piloto que não tem como objetivo dez campeonatos mundiais de ralis. Compreendo porque é que não há motivação e porque é que pode parar. Depois de ganharmos dois campeonatos, temos de pensar no objetivo e no que nos levará para a frente na vida. Penso que, na época de 2024, Kalle quer fazer rali e também experimentar o drifting e prosseguir na sua vida. Espero que o Kalle regresse em 2025 com todo o entusiasmo".



Apesar deste ano parcial, Jari-Matti Latvala acredita que esta pausa não será uma desvantagem para o finlandês se ele quiser começar tudo de novo para ganhar outro título.



"Acho que sim. O Kalle continua a ser um homem a sério. Também temos de nos lembrar que Kalle não teve tempo para viver a sua juventude normalmente. Ele lutou conscientemente pelo profissionalismo e muito foi feito para o conseguir. É por isso que as coisas não foram testadas e não foram vistas, mas ainda há tempo e oportunidade para isso. Este é o momento certo para o fazer".