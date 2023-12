Neuville pour des rallyes aux formats différents

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Hyundai Comme de nombreux pilotes, Thierry Neuville a eu l'occasion pendant plusieurs semaines de donner son avis sur le format actuel des épreuves du Championnat du monde des rallyes (WRC).

Pour le Belge, la première option serait d'organiser des rallyes plus compacts, tout en conservant quelques exceptions pour des épreuves normalement plus longues comme le Monte-Carlo et le Safari. Jonne Halttunen, le copilote de Kalle Rovanperä, a également évoqué cette possibilité.



Neuville a expliqué : "Pour moi, comme je l'ai toujours dit, les étapes sont trop longues. C'est un problème, car pendant quatre jours, personne ne suit la compétition. Mais pour ne pas changer complètement le format des épreuves, je limiterais le Monte-Carlo à quatre jours et je prolongerais le Safari Rally à cinq ou six jours, mais avec des étapes plus longues pour créer un peu plus d'émotions. Ce format a été apprécié par le passé. Je ferais revenir des rallyes historiques comme l'Argentine et le Pays de Galles. Je pense qu'ils aimeraient certainement revenir au calendrier".



Pour les autres événements, le quintuple vice-champion du monde opterait plutôt pour un format de compétition sur deux jours.



Neuville a poursuivi : "Je réduirais certaines manifestations au vendredi et au samedi. Nous pourrions commencer le premier jour le matin avec le shakedown, puis la compétition durerait jusqu'à huit heures du soir, peut-être même entre 22 et 23 heures pour les compétitions sur étapes asphaltées, après la tombée de la nuit. Le samedi, les rallyes se termineraient également en soirée, puis nous accueillerions les fans au parc d'assistance, avec un concert par exemple. Pour certains rallyes, il est possible qu'une épreuve spéciale supplémentaire soit prévue le dimanche, mais elle sera effectuée plusieurs fois. La réalisation devrait alors se trouver à proximité du départ, de sorte que les fans puissent nous rendre visite, interagir et revenir ensuite sur le parcours pour assister à notre prochain passage".