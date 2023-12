Neuville per i rally con formati diversi

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Hyundai Come molti piloti, Thierry Neuville ha avuto modo di esprimere la sua opinione sull'attuale formato degli eventi del Campionato del Mondo Rally (WRC) per diverse settimane. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Per il belga, la prima opzione sarebbe quella di organizzare rally più compatti, pur mantenendo alcune eccezioni per eventi normalmente più lunghi come Monte-Carlo e Safari. Anche Jonne Halttunen, il copilota di Kalle Rovanperä, ne ha parlato.



Neuville ha spiegato: "Per me, come ho sempre detto, le tappe sono troppo lunghe. È un problema, perché nessuno segue la gara per quattro giorni. Tuttavia, per non cambiare completamente il formato degli eventi, limiterei il Monte Carlo a quattro giorni e allungherei il Safari Rally a cinque o sei giorni, ma con tappe più lunghe per creare un po' più di emozioni. Questo formato è stato molto apprezzato in passato. Riporterei i rally storici come l'Argentina e il Galles. Credo che vorrebbero tornare nel calendario".



Per gli altri eventi, il cinque volte campione del mondo preferirebbe optare per un formato di gara di due giorni.



Neuville ha continuato: "Accorcerei alcuni eventi a venerdì e sabato. Potremmo iniziare il primo giorno al mattino con lo shakedown, poi la gara durerebbe fino alle otto di sera, e per gli eventi su asfalto forse anche tra le 22 e le 23, dopo il tramonto. Anche il sabato i raduni si concludono in serata, dopo di che accogliamo i fan nel parco assistenza e li completiamo con un concerto, ad esempio. Per alcuni raduni potrebbe essere prevista un'ulteriore prova speciale per la domenica, ma questa sarà completata più volte. L'area di sosta dovrebbe poi essere vicina alla partenza, in modo che i fan possano visitarci, interagire e poi tornare in pista per vivere il nostro prossimo round".