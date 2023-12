Neuville para ralis com formatos diferentes

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Hyundai Tal como muitos pilotos, Thierry Neuville teve a oportunidade de exprimir a sua opinião sobre o formato atual das provas do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) durante várias semanas.

Para o belga, a primeira opção seria organizar ralis mais compactos, mantendo algumas excepções para eventos normalmente mais longos, como o Monte-Carlo e o Safari. Jonne Halttunen, o copiloto de Kalle Rovanperä, também levantou esta questão.



Neuville explicou: "Para mim, como sempre disse, as etapas são demasiado longas. Isso é um problema, porque ninguém está a seguir a competição durante quatro dias. No entanto, para não alterar completamente o formato das provas, eu limitaria o Monte Carlo a quatro dias e alargaria o Rali Safari a cinco ou seis dias, mas com etapas mais longas para criar um pouco mais de emoção. Este formato foi muito popular no passado. Eu traria de volta ralis históricos como o da Argentina e o do País de Gales. Penso que gostariam definitivamente de regressar ao calendário".



Para os outros eventos, o cinco vezes vice-campeão do mundo preferia optar por um formato de competição de dois dias.



Neuville continuou: "Eu encurtaria alguns eventos para sexta-feira e sábado. Poderíamos começar o primeiro dia de manhã com o shakedown, depois a competição prolongar-se-ia até às oito da noite e, no caso das provas em asfalto, talvez mesmo entre as 22 e as 23 horas, depois de escurecer. No sábado, os ralis também terminam à noite, após o que recebemos os adeptos no parque de assistência e os complementamos com um concerto, por exemplo. Para alguns ralis, pode ser planeada uma etapa especial adicional para domingo, mas esta será concluída várias vezes. A área de preparação deve ficar perto da partida, para que os fãs nos possam visitar, interagir e depois regressar à pista para viver a nossa próxima ronda."