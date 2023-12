Ogier: "El título del WRC es valioso incluso sin Rovanperä" De Toni Hoffmann Toyota El ocho veces campeón Sébastien Ogier afirma que aún es demasiado pronto para juzgar la batalla del próximo año por el título del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC). SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Ogier sabe lo suficiente sobre ganar campeonatos del mundo. Lo ha hecho ocho veces. Así que cuando da su opinión sobre la campaña de una temporada, merece la pena escucharle. Se ha hablado mucho desde la decisión de Kalle Rovanperä de afrontar un programa de pruebas limitado el año que viene. Una vez pasada la conmoción, la atención se ha centrado en la próxima temporada y en lo que significa para el Campeón del Mundo de 2024.



¿Qué valor tendrá este título sin el defensor del título? Ogier lo sabe. Se ciñó su primera corona el primer año que Sébastien Loeb no disputó una temporada completa del WRC. Ogier dominó el deporte durante casi una década antes de retirarse él mismo en 2022, el primer año en el que Rovanperä ganó el título.



"No deberíamos sacar la conclusión precipitada de que el valor del título será menor el año que viene", dijo Ogier. "Esperemos a ver qué pasa el año que viene: el campeonato del mundo siempre tiene un valor, un valor especial. Si Kalle no va a estar en todas las pruebas, un gran aspirante al título abandonará y Elfyn se convertirá en nuestro líder de equipo para el campeonato de pilotos. Sus principales rivales serán probablemente Thierry Neuville y Ott Tänak. Son tres, pero podría ser una batalla; como he dicho, no saquemos conclusiones precipitadas".



Seis pilotos de Rally1 se embarcarán en un programa completo de rondas del WRC la próxima temporada con Takamoto Katsuta junto a Evans en Toyota, Neuville y Tänak en Hyundai y Adrien Fourmaux y Grégoire Munster en M-Sport.