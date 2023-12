Ogier : "Le titre WRC a de la valeur même sans Rovanperä".

Ogier en sait assez sur la façon de gagner des championnats du monde. Il l'a fait huit fois. Alors quand il donne son avis sur une campagne saisonnière, cela vaut la peine de l'écouter.

Ogier en sait assez sur la façon de gagner des championnats du monde. Il l'a fait huit fois. Alors quand il donne son avis sur une campagne saisonnière, cela vaut la peine de l'écouter. Depuis la décision de Kalle Rovanperä de s'attaquer à un programme d'événements limité l'année prochaine, on a beaucoup parlé. Une fois le choc passé, l'attention s'est tournée vers la prochaine saison et ce qu'elle signifie pour le champion du monde 2024.



Quelle sera la valeur de ce titre sans le champion en titre ? Ogier le sait. Il a porté sa première couronne la première année où Sébastien Loeb n'a pas disputé une saison complète en WRC. Ogier a dominé le sport pendant près d'une décennie avant de se retirer lui-même en 2022, la première année où Rovanperä a remporté le titre.



"Ne concluons pas trop vite que la valeur du titre sera moindre l'année prochaine", a déclaré Ogier. "Attendons de voir ce qui se passera l'année prochaine - le championnat du monde a toujours une valeur, une valeur particulière. Si Kalle n'est pas présent à chaque épreuve, un grand prétendant au titre sera éliminé et Elfyn deviendra notre chef d'équipe pour le championnat des pilotes. Ses principaux concurrents seront probablement Thierry Neuville et Ott Tänak. Ils sont certes trois, mais cela peut être une bataille - comme je l'ai dit, ne tirons pas de conclusion trop tôt".



Six pilotes de Rally1 se lanceront dans un programme complet d'épreuves WRC la saison prochaine avec Takamoto Katsuta aux côtés d'Evans chez Toyota, Neuville et Tänak chez Hyundai, Adrien Fourmaux et Grégoire Munster chez M-Sport.