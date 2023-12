Ogier: "Il titolo WRC è importante anche senza Rovanperä"

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Toyota L'otto volte campione Sébastien Ogier afferma che è ancora troppo presto per giudicare la battaglia del prossimo anno per il titolo del Campionato del Mondo Rally (WRC).

Ogier ne sa abbastanza di campionati del mondo. Lo ha fatto otto volte. Quindi, quando esprime il suo parere su una campagna stagionale, vale la pena di ascoltarlo. Si è parlato molto dopo la decisione di Kalle Rovanperä di affrontare un programma di eventi limitato l'anno prossimo. Una volta superato lo shock, l'attenzione si è spostata sulla prossima stagione e su cosa significhi per il Campione del Mondo 2024.



Che valore avrà questo titolo senza il campione in carica? Ogier lo sa bene. Ha indossato la sua prima corona nel primo anno in cui Sébastien Loeb non ha disputato un'intera stagione del WRC. Ogier ha dominato questo sport per quasi un decennio prima di ritirarsi nel 2022, il primo anno in cui Rovanperä ha vinto il titolo.



"Non dobbiamo saltare alla conclusione che il valore del titolo sarà inferiore l'anno prossimo", ha detto Ogier. "Aspettiamo di vedere cosa succederà l'anno prossimo: il campionato del mondo ha sempre un valore, un valore speciale. Se Kalle non sarà presente a tutti gli eventi, un grande pretendente al titolo si ritirerà ed Elfyn diventerà il nostro leader di squadra per il campionato piloti. I suoi principali rivali saranno probabilmente Thierry Neuville e Ott Tänak. Sono in tre, ma potrebbe essere una battaglia - come ho detto, non saltiamo troppo presto alle conclusioni".



Sei piloti di Rally1 parteciperanno a un programma completo di gare WRC nella prossima stagione: Takamoto Katsuta affiancherà Evans alla Toyota, Neuville e Tänak alla Hyundai e Adrien Fourmaux e Grégoire Munster alla M-Sport.