Ogier: "O título do WRC tem valor mesmo sem Rovanperä"

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Toyota Sébastien Ogier, oito vezes campeão, diz que ainda é muito cedo para avaliar a luta pelo título do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) do próximo ano.

Ogier sabe o suficiente sobre ganhar campeonatos do mundo. Já o fez oito vezes. Por isso, quando ele dá a sua opinião sobre uma campanha de uma época, vale a pena ouvi-lo. Muito se tem falado desde a decisão de Kalle Rovanperä de enfrentar um programa de eventos limitado no próximo ano. Depois de passado o choque, as atenções viraram-se para a próxima época e para o que isso significa para o Campeão do Mundo de 2024.



Qual será o valor deste título sem o atual campeão? Ogier sabe. O seu primeiro título foi conquistado no primeiro ano em que Sébastien Loeb não disputou uma época completa do WRC. Ogier dominou o desporto durante quase uma década antes de se retirar em 2022 - o primeiro ano em que Rovanperä conquistou o título.



"Não devemos chegar à conclusão de que o valor do título será menor no próximo ano", disse Ogier. "Vamos esperar e ver o que acontece no próximo ano - o campeonato do mundo tem sempre um valor, um valor especial. Se o Kalle não estiver presente em todas as provas, um grande candidato ao título vai desistir e o Elfyn vai tornar-se o líder da nossa equipa no campeonato de pilotos. Os seus principais rivais serão provavelmente Thierry Neuville e Ott Tänak. Eles são três, mas pode ser uma batalha - como eu disse, não vamos tirar conclusões precipitadas".



Seis pilotos do Rally1 vão participar num programa completo de rondas do WRC na próxima época, com Takamoto Katsuta ao lado de Evans na Toyota, Neuville e Tänak na Hyundai e Adrien Fourmaux e Grégoire Munster na M-Sport.