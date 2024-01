Wheatley, directeur du rallye : "2024, une année passionnante".

Tout d'abord, le Britannique pense que l'absence de Kalle Rovanperä dans la course au titre 2024 n'affectera pas l'intérêt pour le championnat du monde cette année.

"Je soutiens totalement la décision de Kalle de faire une pause dans sa participation à plein temps au WRC", a expliqué Wheatley. "Il n'a que 23 ans, mais il a déjà remporté deux titres WRC et il est à l'âge où la plupart d'entre nous peuvent conduire. Il participait déjà à des compétitions avant l'âge de 20 ans. Il s'est consacré à la course dès son plus jeune âge et a obtenu des succès depuis si longtemps qu'il a dû dépenser beaucoup d'énergie. À l'avenir, il espère continuer à gagner des titres WRC avec Jonne. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il le fera. Nous pouvons nous attendre à une nouvelle saison WRC passionnante et inoubliable en 2024, et je ne pense pas que la décision de Kalles aura une quelconque influence sur celle-ci".

D'autre part, Andrew Wheatley a salué la saison 2023, soulignant notamment le nombre de gagnants différents au cours de l'année.

Wheatley a poursuivi : "Je suis très satisfait du WRC. Les trois constructeurs ont remporté au moins deux épreuves et cinq pilotes ont gagné. Le WRC2 a suscité un intérêt sans précédent avec le WRC2 Challenger et le Junior WRC. De plus, pour la première fois depuis 2019, une épreuve a eu lieu en Amérique du Sud. Le Championnat d'Europe des Rallyes ERC fête son 70e anniversaire avec un Rallye d'Europe revisité - 332 pilotes ont récolté des points dans la série 2023, et il y a également eu des vainqueurs avec quatre voitures de rallye différentes. Après une excellente saison d'apprentissage, les FIA Rally Stars vont engager quatre jeunes pilotes en Junior WRC".