Il direttore del rally Wheatley: "Il 2024 sarà un anno emozionante".

In primo luogo, il britannico ritiene che l'assenza di Kalle Rovanperä dalla corsa per il titolo 2024 non influirà sull'interesse per il Campionato del Mondo di quest'anno.

"Appoggio pienamente la decisione di Kalle di prendersi una pausa dalla partecipazione a tempo pieno al WRC", ha spiegato Wheatley. "Ha solo 23 anni, ma ha già vinto due titoli WRC e ha raggiunto l'età in cui la maggior parte di noi può guidare. Ha gareggiato prima ancora di compiere 20 anni. Si è dedicato alle corse fin da giovane e ha raggiunto il successo per così tanto tempo che deve aver speso molte energie. In futuro, spera di continuare a vincere titoli WRC con Jonne. Non ho dubbi che lo farà. Possiamo sperare in un'altra emozionante e memorabile stagione WRC nel 2024, e non credo che la decisione di Kalle avrà alcuna influenza su questo".

Andrew Wheatley ha invece accolto con favore la stagione 2023, sottolineando in particolare il numero di vincitori diversi nel corso dell'anno.

Wheatley ha continuato: "Sono molto soddisfatto del WRC. Tutti e tre i costruttori hanno vinto almeno due eventi e cinque piloti hanno vinto. Il WRC2 ha suscitato un interesse senza precedenti con il WRC2 Challenger e il Junior WRC. Inoltre, per la prima volta dal 2019, si è tenuto un evento in Sud America. Il Campionato Europeo Rally ERC celebra il suo 70° anniversario con un rinnovato Rally Europe - 332 piloti hanno raccolto punti nella serie 2023 e ci sono stati anche vincitori con quattro diverse auto da rally. Dopo un'eccellente stagione di apprendimento, la FIA Rally Stars iscriverà quattro giovani piloti nel Junior WRC".