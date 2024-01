Diretor do Rali, Wheatley: "2024 será um ano emocionante"

Com a temporada de 2024 a começar dentro de pouco mais de três semanas nas pistas do Rali de Monte-Carlo, o Diretor de Ralis da FIA, Andrew Wheatley, fez um balanço da situação atual do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC).

Em primeiro lugar, o britânico acredita que a ausência de Kalle Rovanperä da corrida para o título de 2024 não afectará o interesse no Campeonato do Mundo deste ano.

"Apoio totalmente a decisão do Kalle de fazer uma pausa na participação a tempo inteiro no WRC", explicou Wheatley. "Ele tem apenas 23 anos, mas já ganhou dois títulos do WRC e está na idade em que a maioria de nós pode conduzir. Ele já estava a competir antes mesmo de ter 20 anos. Dedicou-se às corridas desde muito jovem e alcançou o sucesso durante tanto tempo que deve ter gasto muita energia. No futuro, ele espera continuar a ganhar títulos do WRC com o Jonne. Não tenho dúvidas de que assim será. Podemos esperar outra temporada emocionante e memorável do WRC em 2024, e não acho que a decisão de Kalle tenha qualquer influência sobre isso."

Por outro lado, Andrew Wheatley congratulou-se com a época de 2023, destacando em particular o número de vencedores diferentes ao longo do ano.

Wheatley continuou: "Estou muito satisfeito com o WRC. Os três construtores ganharam pelo menos duas provas e cinco pilotos venceram. O WRC2 gerou um interesse sem precedentes com o WRC2 Challenger e o Junior WRC. Além disso, foi realizada uma prova na América do Sul pela primeira vez desde 2019. O Campeonato Europeu de Ralis (ERC) celebra o seu 70.º aniversário com um Rali da Europa renovado - 332 pilotos acumularam pontos na série de 2023 e houve também vencedores com quatro carros de rali diferentes. Depois de uma excelente época de aprendizagem, a FIA Rally Stars vai inscrever quatro jovens pilotos no WRC Júnior."