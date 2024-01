Sami Pajari em Toyota Rally2 confirmado

Sami Pajari irá conduzir um Toyota GR Yaris Rally2 da equipa finlandesa Printsport Racing.

A saída de Pajari de um Toksport-Škoda foi anunciada no final da época passada, mas foi confirmada na manhã de sexta-feira. A sua primeira saída do carro será no Rali de Monte Carlo, no final deste mês.



O jovem de 22 anos explicou a mudança para a equipa apoiada pela fábrica da Toyota. Pajari, que foi um dos vários pilotos a testar o GR Yaris Rally2 nos Alpes franceses na época passada, afirmou: "Embora a Toyota tenha construído carros vencedores no passado, também acredito na sua visão para o futuro. Foi por isso que quis escolher este carro, especialmente agora que também tive a oportunidade única de ser um dos primeiros a conduzi-lo numa prova do WRC. Claro que será interessante comparar o seu desempenho na primeira prova com os outros."