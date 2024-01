Greensmith à la chasse au titre en 2024 avec Škoda

En 2023, le Britannique de 27 ans est devenu l'un des meilleurs candidats dans la catégorie d'assistance la plus élevée du Championnat du monde des rallyes de la FIA, manquant de peu le titre avec son copilote Jonas Andersson. Et après avoir terminé deuxième l'an dernier, Greensmith est bien décidé à aller encore plus loin en 2024. Il a confirmé son intention de revenir dans la série et de rester fidèle à l'équipe et à la voiture qui lui ont permis de remporter deux rallyes en 2023 .

" C'est fantastique d'être chez Škoda en 2024 ", a déclaré Greensmith. " Nous avons eu de grands succès ensemble en 2023 et nous partageons tous deux l'ambition commune de concourir pour le championnat du monde. Mais au lieu d'être deuxième, notre objectif est d'être une place devant et de gagner le championnat. C'est l'objectif et comme la mission est supervisée par Toksport, je suis vraiment impatient de poursuivre mon travail avec Škoda Motorsport".

Parmi les autres pilotes dont les programmes WRC2 ont été confirmés pour 2024, citons Oliver Solberg, qui utilisera également une Škoda, ainsi que Yohan Rossel, Nikolay Gryazin et Marco Bulacia dans un trio de voitures Citroën C3 Rally2. Sami Pajari a annoncé son passage à une nouvelle Toyota GR Yaris Rally2.