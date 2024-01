Anche Greensmith insegue il titolo con una Škoda nel 2024

Il 27enne britannico è emerso come uno dei principali contendenti nella massima categoria di supporto del Campionato del Mondo Rally FIA nel 2023, mancando per poco il titolo con il copilota Jonas Andersson. Dopo il secondo posto dello scorso anno, Greensmith è determinato a fare un ulteriore passo avanti nel 2024. Ha confermato la sua intenzione di tornare nella serie e di rimanere fedele alla squadra e all'auto che gli hanno portato due vittorie nei rally nel 2023.

"È fantastico essere con Škoda nel 2024", ha detto Greensmith. "Abbiamo avuto un grande successo insieme nel 2023 ed entrambi condividiamo l'ambizione di competere per il campionato mondiale. Ma invece di arrivare secondi, il nostro obiettivo è arrivare un posto più in alto e vincere il campionato. Questo è l'obiettivo, e con l'operazione gestita da Toksport, non vedo l'ora di continuare il mio lavoro con Škoda Motorsport".

Tra gli altri piloti con programmi WRC2 confermati per il 2024 figurano Oliver Solberg, che correrà anch'egli con una Škoda, oltre a Yohan Rossel, Nikolay Gryazin e Marco Bulacia su un trio di Citroën C3 Rally2. Sami Pajari ha annunciato il suo passaggio a una nuova Toyota GR Yaris Rally2.