Greensmith também persegue o título num Škoda em 2024

O britânico de 27 anos emergiu como um dos principais candidatos na categoria de apoio mais elevada do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA em 2023, perdendo por pouco o título com o copiloto Jonas Andersson. E depois de terminar em segundo lugar no ano passado, Greensmith está determinado a dar um passo em frente em 2024. Confirmou os seus planos de regressar à série e manter-se fiel à equipa e ao carro que lhe trouxeram duas vitórias nos ralis em 2023.

"É fantástico estar com a Škoda em 2024", disse Greensmith. "Tivemos um grande sucesso juntos em 2023 e ambos partilhamos a ambição comum de competir pelo campeonato do mundo. Mas em vez de terminar em segundo, o nosso objetivo é estar um lugar mais acima e ganhar o campeonato. É esse o objetivo e, com a operação a ser gerida pela Toksport, estou realmente ansioso por continuar o meu trabalho com a Škoda Motorsport."

Outros pilotos com programas WRC2 confirmados para 2024 incluem Oliver Solberg, que também correrá com um Škoda, bem como Yohan Rossel, Nikolay Gryazin e Marco Bulacia num trio de carros Citroën C3 Rally2. Sami Pajari anunciou a sua mudança para um novo Toyota GR Yaris Rally2.