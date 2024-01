Latvala: "2024 es el mayor reto para Toyota" De Toni Hoffmann Toyota El jefe de Toyota, Jari-Matti Latvala, admite que su equipo se enfrentará a su mayor reto hasta la fecha en el Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) de este año. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

El jefe del equipo Toyota, Jari-Matti Latvala, ha valorado con franqueza las posibilidades de su equipo en el Campeonato del Mundo de Rallyes de este año, una temporada en la que dos campeones del mundo (Kalle Rovanperä y Sébastien Ogier) están en el banquillo. Toyota ha dominado el título de pilotos en los últimos cinco años y ha ganado cuatro títulos de constructores en los últimos seis. Latvala sabe que 2024 será la mayor batalla hasta la fecha para el equipo con sede en Jyväskylä.



"Será una temporada dura", admite Latvala. "Hemos tenido tres años fantásticos y este tercero ha sido sin duda el mejor. Tenemos que pensar en las cartas que tenemos sobre la mesa y Hyundai probablemente las tenga más fuertes que nosotros."



Latvala es consciente de los problemas a los que se enfrenta el equipo este año: "Tenemos a dos campeones del mundo corriendo durante media temporada. Hyundai tiene dos pilotos que pueden luchar por el título, nosotros tenemos uno. Elfyn es nuestro piloto que puede luchar por el título. Con Takamoto Katsuta todavía estamos en un proceso de aprendizaje: la próxima temporada para él se trata de conseguir más podios, no está previsto que luche por el título. En este sentido, es por supuesto más difícil. Nuestro objetivo es defender el título de constructores, y si podemos ganar el de pilotos, será una gran ventaja".



Latvala se apresura a elogiar a Evans y su enfoque ganador al final de la temporada. "El mensaje para Elfyn es básicamente que no tenemos que pensar en el campeonato de pilotos", añadió. "Estamos haciendo nuestro trabajo. Que conduzca como lo hizo en Japón y luego ya veremos dónde estamos. No quiero presionar a Elfyn. Tiene todo lo que necesita, tiene todas las habilidades y nuestro coche es rápido y fiable, pero ganar el campeonato también requiere un poco de suerte para que todas las piezas encajen."



Evans no es ajeno a la lucha por el título, ya que ha terminado segundo en tres de sus últimas cuatro campañas.