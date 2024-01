Latvala : "2024 est le plus grand défi pour Toyota".

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Toyota Le patron de Toyota, Jari-Matti Latvala, admet que son équipe va devoir relever le plus grand défi de l'histoire du Championnat du monde des rallyes (WRC) cette année.

Le patron de l'équipe Toyota, Jari-Matti Latvala, a fait une évaluation franche des chances de son équipe dans le Championnat du monde des rallyes de cette année, une saison qui verra deux champions du monde (Kalle Rovanperä et Sébastien Ogier) sur le banc de touche. Toyota a dominé le titre des pilotes au cours des cinq dernières années et a remporté quatre titres de constructeur au cours des six dernières années. Latvala sait que l'année 2024 sera la plus grande bataille à ce jour pour l'équipe basée à Jyväskylä.



"Ce sera une saison difficile", admet Latvala. "Nous avons eu trois années fantastiques et cette troisième a été absolument la meilleure. Nous devons réfléchir aux cartes sur la table et Hyundai a probablement des cartes plus fortes sur la table par rapport à nous".



Latvala connaît les problèmes de l'équipe cette année : "Chez nous, les deux champions du monde courent une demi-saison. Hyundai a deux pilotes qui peuvent se battre pour le titre, nous en avons un. Elfyn est notre pilote qui peut se battre pour le titre. Pour Takamoto Katsuta, nous sommes toujours dans un processus d'apprentissage : la saison prochaine, il s'agira pour lui d'obtenir plus de podiums - il n'est pas prévu qu'il se batte pour le titre. En ce sens, c'est évidemment plus difficile. Notre objectif est de défendre le titre constructeur, et si nous pouvons gagner le titre pilote, ce sera un énorme bonus".



Latvala a rapidement fait l'éloge d'Evans et de son approche victorieuse en fin de saison. "Le message à Elfyn est essentiellement que nous n'avons pas besoin de penser au championnat des pilotes", ajoute-t-il. "Nous faisons notre travail. Qu'il conduise comme il l'a fait au Japon et nous verrons où nous en sommes. Je ne veux pas mettre de pression sur Elfyn. Il a tout ce qu'il faut, il a toutes les compétences et notre voiture est rapide et fiable, mais gagner le championnat demande aussi un peu de chance pour rassembler toutes les pièces".



Pour Evans, l'issue tranchante d'une lutte pour le titre n'est pas une inconnue, puisqu'il a terminé deuxième lors de trois de ses quatre dernières campagnes de championnat.