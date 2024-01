Latvala: "2024, la sfida più grande per Toyota".

Il capo del team Toyota, Jari-Matti Latvala, ha valutato con franchezza le possibilità della sua squadra nel Campionato del Mondo Rally di quest'anno, una stagione in cui due campioni del mondo (Kalle Rovanperä e Sébastien Ogier) sono in panchina.

Il capo del team Toyota, Jari-Matti Latvala, ha valutato con franchezza le possibilità della sua squadra nel Campionato del Mondo Rally di quest'anno, una stagione in cui due campioni del mondo (Kalle Rovanperä e Sébastien Ogier) sono in panchina. Toyota ha dominato il titolo piloti negli ultimi cinque anni e ha vinto quattro titoli costruttori negli ultimi sei anni. Latvala sa che il 2024 sarà la più grande battaglia per il team di Jyväskylä.



"Sarà una stagione difficile", ammette Latvala. "Abbiamo avuto tre anni fantastici e questo terzo è stato assolutamente il migliore. Dobbiamo pensare alle carte in tavola e Hyundai probabilmente ha carte più forti rispetto a noi".



Latvala è consapevole dei problemi che la squadra dovrà affrontare quest'anno: "Abbiamo due campioni del mondo in corsa per metà stagione. Hyundai ha due piloti che possono lottare per il titolo, noi ne abbiamo uno. Elfyn è il nostro pilota che può lottare per il titolo. Con Takamoto Katsuta siamo ancora in un processo di apprendimento: la prossima stagione per lui si tratta di ottenere più podi, non è previsto che lotti per il titolo. In questo senso, è ovviamente più difficile. Il nostro obiettivo è difendere il titolo costruttori, e se riusciamo a vincere il titolo piloti, è un enorme bonus".



Latvala è pronto a elogiare Evans e il suo approccio vincente alla fine della stagione. "Il messaggio a Elfyn è che non dobbiamo pensare al campionato piloti", ha aggiunto. "Stiamo facendo il nostro lavoro. Lasciamolo guidare come ha fatto in Giappone e poi vedremo dove saremo. Non voglio mettere Elfyn sotto pressione. Ha tutto quello che gli serve, ha tutte le capacità e la nostra macchina è veloce e affidabile, ma per vincere il campionato ci vuole anche un po' di fortuna per mettere insieme tutti i pezzi".



Evans non è nuovo alla lotta per il titolo, essendo arrivato secondo in tre delle sue ultime quattro campagne di campionato.