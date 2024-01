Latvala: "2024 é o maior desafio para a Toyota"

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Toyota O chefe da Toyota, Jari-Matti Latvala, admite que a sua equipa vai enfrentar o maior desafio deste ano no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC).

O chefe de equipa da Toyota, Jari-Matti Latvala, fez uma avaliação franca das hipóteses da sua equipa no Campeonato do Mundo de Ralis deste ano, uma época em que dois campeões mundiais (Kalle Rovanperä e Sébastien Ogier) estão no banco de suplentes. A Toyota dominou o título de pilotos nos últimos cinco anos e ganhou quatro títulos de construtores nos últimos seis anos. Latvala sabe que 2024 será a maior batalha até agora para a equipa sediada em Jyväskylä.



"Vai ser uma época difícil", admite Latvala. "Tivemos três anos fantásticos e este terceiro foi, sem dúvida, o melhor. Temos de pensar nas cartas que temos em cima da mesa e a Hyundai tem provavelmente cartas mais fortes do que nós."



Latvala está ciente dos problemas que a equipa enfrenta este ano: "Temos dois campeões mundiais a correr durante meia época. A Hyundai tem dois pilotos que podem lutar pelo título, nós temos um. Elfyn é o nosso piloto que pode lutar pelo título. Com Takamoto Katsuta ainda estamos num processo de aprendizagem: na próxima época, para ele, trata-se de conseguir mais pódios - não está planeado que ele lute pelo título. Neste sentido, é claro que é mais difícil. O nosso objetivo é defender o título de construtores e, se conseguirmos ganhar o título de pilotos, isso será um grande bónus."



Latvala é rápido a elogiar Evans e a sua abordagem vencedora no final da época. "A mensagem para Elfyn é basicamente que não precisamos de pensar no campeonato de pilotos", acrescentou. "Estamos a fazer o nosso trabalho. Deixem-no guiar como guiou no Japão e depois veremos onde estamos. Não quero colocar o Elfyn sob pressão. Ele tem tudo o que precisa, tem todas as capacidades e o nosso carro é rápido e fiável, mas ganhar o campeonato também requer um pouco de sorte para juntar todas as peças."



Evans não é estranho à luta pelo título, tendo terminado em segundo lugar em três das suas últimas quatro campanhas no campeonato.