Loubet - du Rally1 au WRC2

Alors que son ancien collègue de M-Sport, Adrien Fourmaux, est remonté en 2024 au volant de la Ford Puma Rally1, Pierre-Louis Loubet a choisi le chemin inverse et est retourné en WRC2 avec la Škoda Rally2.

Pierre-Louis Loubet a annoncé son retour en WRC2 cette saison, le jeune Corse ayant accepté un contrat avec l'équipe Škoda de Toksport. Le jeune homme de 26 ans pilotera en 2024 une Škoda Fabia RS Rally2 de dernière spécification et reviendra ainsi pour la première fois depuis plus de quatre ans dans la principale catégorie de support du Championnat du monde des rallyes de la FIA.



Loubet garde un bon souvenir du WRC2. Au volant d'une Fabia équipée en R5, il a remporté la série en 2019 avant de passer à des engagements de haut niveau, d'abord sur une Hyundai i20 World Rally Car engagée par 2C Compétition, puis plus récemment avec M-Sport Ford sur une Puma Rally1.



"Je suis très heureux d'annoncer que je vais courir en WRC2 cette saison avec Škoda et Toksport", a révélé Pierre-Louis, le fils d'Yves Loubet. " C'est une catégorie dont je garde de très bons souvenirs de 2019, je suis donc très heureux de revenir dans une voiture aussi puissante. Je suis sûr que la Fabia RS Rally2 est la référence en WRC2, donc nous allons essayer de nous battre pour le championnat. Nous savons que nous avons l'arme pour cela et nous essaierons d'en tirer le meilleur parti".



Oliver Solberg et Gus Greensmith seront les coéquipiers de Loubet dans le camp Toksport, alors que d'autres constructeurs, dont Citroën et Toyota, sont également bien représentés dans cette catégorie.