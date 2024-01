Loubet - dal Rally1 al WRC2

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Loubet Mentre il suo ex collega di M-Sport Adrien Fourmaux tornerà alla Ford Puma Rally1 nel 2024, Pierre-Louis Loubet sceglierà la strada opposta e tornerà al WRC2 con la Škoda Rally2. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Pierre-Louis Loubet ha annunciato il suo ritorno nel WRC2 in questa stagione: il giovane corso ha infatti siglato un accordo con il team Škoda di Toksport. Il 26enne guiderà una Škoda Fabia RS Rally2 di ultima generazione nel 2024, segnando così il suo ritorno nella categoria di supporto principale del Campionato del Mondo Rally FIA per la prima volta dopo oltre quattro anni.



Loubet ha un bel ricordo del WRC2. Ha vinto la serie nel 2019 con una Fabia R5 prima di passare a eventi di alto livello, prima con una Hyundai i20 World Rally Car iscritta da 2C Compétition e più recentemente con M-Sport Ford in un Puma Rally1.



"Sono molto felice di annunciare che questa stagione parteciperò al WRC2 con Škoda e Toksport", ha rivelato Pierre-Louis, figlio di Yves Loubet. "È una categoria di cui ho ottimi ricordi dal 2019, quindi sono molto felice di tornare con una vettura così forte. Sono sicuro che la Fabia RS Rally2 è il punto di riferimento nel WRC2, quindi cercheremo di lottare per il campionato. Sappiamo di avere le armi per farlo e cercheremo di sfruttarle al meglio".



Oliver Solberg e Gus Greensmith saranno i compagni di squadra di Loubet nel campo Toksport, mentre anche altri costruttori, tra cui Citroën e Toyota, sono ben rappresentati nella categoria.