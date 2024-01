Loubet - do Rally1 de volta ao WRC2

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Loubet Enquanto o seu antigo colega da M-Sport, Adrien Fourmaux, regressou ao Ford Puma Rally1 em 2024, Pierre-Louis Loubet escolheu o caminho oposto e regressou ao WRC2 com o Škoda Rally2. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Pierre-Louis Loubet anunciou o seu regresso ao WRC2 esta temporada, com o jovem corso a chegar a acordo com a equipa Škoda da Toksport. O piloto de 26 anos irá conduzir um Škoda Fabia RS Rally2 de última especificação em 2024, marcando o seu regresso à categoria de apoio principal do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA pela primeira vez em mais de quatro anos.



Loubet tem boas recordações do WRC2. Venceu a série em 2019 num Fabia equipado com o R5 antes de passar para eventos de alto calibre - primeiro num Hyundai i20 World Rally Car inscrito pela 2C Compétition e, mais recentemente, com a M-Sport Ford num Puma Rally1.



"Estou muito feliz por anunciar que vou competir no WRC2 esta época com a Škoda e a Toksport", revelou Pierre-Louis, filho de Yves Loubet. "É uma categoria da qual tenho muito boas recordações de 2019, por isso estou muito feliz por regressar num carro tão forte. Tenho a certeza de que o Fabia RS Rally2 é a referência no WRC2, por isso vamos tentar lutar pelo campeonato. Sabemos que temos a arma para o fazer e vamos tentar tirar o máximo partido dela."



Oliver Solberg e Gus Greensmith serão os companheiros de equipa de Loubet na Toksport, enquanto outros construtores, incluindo a Citroën e a Toyota, também estão bem representados na categoria.