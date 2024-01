La Ford Puma Rally1 2024 di M-Sport

M-Sport ha presentato le due Ford Puma Rally Hybrid nel nuovo design per il Campionato del Mondo Rally 2024 con Adrien Fourmaux e Grégoire Munster.

M-Sport ha svelato la livrea della sua Ford Puma Rally1 Hybrid per il Campionato del Mondo Rally 2024. La Ford Puma mantiene i significativi marchi Red Bull e Ford, mentre Castrol e Safety Culture appaiono in primo piano nella livrea.

Richard Millener, Team Principal di M-Sport, ha spiegato l'ispirazione per i nuovi colori: "La livrea di quest'anno combina vecchio e nuovo: si ispira alle vecchie Sierra Cosworth e alle Escort Mk2 della metà e della fine degli anni Ottanta".

Il design combina audaci strisce blu su una carrozzeria prevalentemente bianca con il caratteristico stile flash del Puma.

Millener ha continuato: "Credo che questa livrea sarà la preferita dai fan di lunga data di Ford e M-Sport. È sempre speciale fare riferimento alle livree tradizionali. Come sempre, un grande ringraziamento va a Phil Dixon, il nostro designer interno, per il suo duro lavoro e per gli splendidi risultati ottenuti con questa livrea, nonostante l'enorme pressione temporale che gli abbiamo imposto".

Le vetture saranno mostrate al pubblico per la prima volta in occasione del Rally di Monte Carlo, che inizierà giovedì 24 gennaio 2024, nella piazza antistante il casinò del Principato.