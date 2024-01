Ott Tänak: Concentración total en Montecarlo De Toni Hoffmann Rallyit Para Ott Tänak, el Rally Monte-Carlo (25 - 28 de enero) de este mes significa un déjà vu de nuevo. 2023 en el Ford Puma, esta vez vuelve a los Alpes Marítimos franceses con Hyundai Motorsport. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Que los pilotos vuelvan a los equipos no es nada nuevo. Juha Kankkunen, por ejemplo, alternó entre Lancia y Toyota en su camino hacia cuatro títulos mundiales. Para Ott Tänak, de vuelta con Hyundai tras el interludio con M-Sport en 2023, es importante que empiece con buen pie ahora que regresa a las rondas azul y naranja. El Rally de Monte-Carlo no siempre fue el más feliz de los cotos de caza para el ganador del título de 2019. Quién podría olvidar el grave accidente que sufrió en su debut con un i20 en 2020? Fue el segundo más rápido en la etapa inaugural el jueves por la tarde y se salió de la carretera en la segunda etapa el viernes por la mañana, cuando perdió el control del Hyundai y sufrió su peor accidente, afortunadamente ileso.



En los tres años anteriores, nunca había subido al podio en el Principado. El escalón más alto era el único que le quedaba por pisar, pero sentía que sólo era cuestión de tiempo estar celebrando el champán con el Príncipe Alberto de Mónaco un domingo por la tarde.



En cambio, la historia reciente de Tänak en el Monte ha sido, cuando menos, problemática. En sus tres años en Hyundai, no ha logrado subir al podio. El año pasado sólo consiguió un quinto puesto con el Puma Rally1 Hybrid de Ford. No hay duda de la velocidad y consistencia de la asociación entre Tänak y Martin Järveoja, y ambos estarán ansiosos por demostrar su reciente historial cuando comiencen su cuarto Rally Monte-Carlo en cinco años con monos Hyundai.