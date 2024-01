Ott Tänak : pleine concentration sur le Monte-Carlo

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Rallyit Pour Ott Tänak, le Rallye Monte-Carlo (25-28 janvier) de ce mois-ci est une nouvelle fois synonyme de déjà-vu. En 2023 sur une Ford Puma, il est cette fois de retour dans les Alpes maritimes françaises avec Hyundai Motorsport.

Le retour des pilotes dans les équipes n'est pas nouveau. Juha Kankkunen, par exemple, a fait des allers-retours entre Lancia et Toyota pour remporter quatre titres mondiaux. Pour Ott Tänak, de retour chez Hyundai après l'intermède M-Sport en 2023, il est important qu'il prenne un bon départ maintenant qu'il est de retour en bleu et orange. Le Rallye Monte-Carlo n'a pas toujours été le terrain de jeu le plus heureux pour le vainqueur du titre 2019. Qui pourrait oublier le grave accident dont il a été victime lors de ses débuts au volant d'une i20 en 2020 ? Deuxième meilleur temps lors de l'ouverture jeudi soir, il est sorti de la route lors de la deuxième spéciale vendredi matin lorsqu'il a perdu le contrôle de sa Hyundai et a connu son pire accident, heureusement sans dommage.



Au cours des trois années précédentes, il n'était jamais monté sur le podium en Principauté. La plus haute marche était la seule sur laquelle il n'était pas encore monté, mais il avait le sentiment que ce n'était qu'une question de temps avant que le champagne ne soit sabré un dimanche après-midi avec le prince Albert de Monaco.



Au lieu de cela, l'histoire récente de Tänak au Monte était pour le moins problématique. En trois ans au volant d'une Hyundai, il n'a jamais réussi à monter sur le podium. L'an dernier, il n'a réussi qu'à terminer cinquième au volant du Puma Rally1 Hybrid de Ford. La rapidité et la constance du partenariat entre Tänak et Martin Järveoja ne font aucun doute, et tous deux seront très intéressés par la démonstration de leur récent record lorsqu'ils prendront le départ de leur quatrième Rallye Monte-Carlo en cinq ans en combinaison Hyundai.