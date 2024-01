Ott Tänak: piena concentrazione su Monte Carlo

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Rallyit Per Ott Tänak, il Rally di Monte-Carlo (25-28 gennaio) di questo mese significa un nuovo déjà vu. 2023 con la Ford Puma, questa volta torna sulle Alpi Marittime francesi con Hyundai Motorsport. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Il ritorno dei piloti alle scuderie non è una novità. Juha Kankkunen, ad esempio, ha fatto la spola tra Lancia e Toyota nel corso dei suoi quattro titoli mondiali. Per Ott Tänak, tornato alla Hyundai dopo la parentesi M-Sport nel 2023, è importante iniziare bene il suo percorso nei circuiti blu-arancio. Il Rally di Monte-Carlo non è sempre stato il più felice dei terreni di caccia per il vincitore del titolo 2019. Chi può dimenticare il grave incidente che ha subito al suo debutto su una i20 nel 2020? Dopo essere stato il secondo più veloce nella tappa di apertura di giovedì sera, è uscito di strada nella seconda tappa di venerdì mattina, quando ha perso il controllo della Hyundai e ha subito il suo peggior incidente, fortunatamente senza danni.



Nei tre anni precedenti non era mai salito sul podio del Principato. Il gradino più alto era l'unico su cui non era ancora salito, ma sentiva che era solo questione di tempo prima di festeggiare con lo champagne con il Principe Alberto di Monaco una domenica pomeriggio.



Invece, la storia recente di Tänak al Monte è stata a dir poco problematica. Nei suoi tre anni in Hyundai, non è riuscito a salire sul podio. L'anno scorso ha ottenuto solo il quinto posto con il Puma Rally1 Hybrid della Ford. Non c'è dubbio sulla velocità e sulla consistenza della partnership tra Tänak e Martin Järveoja, ed entrambi saranno desiderosi di dimostrare i loro recenti risultati quando inizieranno il loro quarto Rally Monte-Carlo in cinque anni con la tuta Hyundai.