Ott Tänak: Concentração total em Monte Carlo

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Rallyit Para Ott Tänak, o Rali de Monte-Carlo (25 a 28 de janeiro) deste mês significa novamente um déjà vu. 2023 no Ford Puma, desta vez ele está de volta aos Alpes Marítimos franceses com a Hyundai Motorsport. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

O regresso dos pilotos às equipas não é novidade. Juha Kankkunen, por exemplo, andou de um lado para o outro entre a Lancia e a Toyota no seu caminho para quatro títulos de campeão do mundo. Para Ott Tänak, de regresso à Hyundai após o interlúdio com a M-Sport em 2023, é importante que tenha um bom começo agora que está de volta às rondas azuis e laranjas. O Rali de Monte-Carlo nem sempre foi o mais feliz dos terrenos de caça para o vencedor do título de 2019. Quem poderia esquecer o grave acidente que sofreu na sua estreia num i20 em 2020? Foi o segundo mais rápido na etapa de abertura, na quinta-feira à noite, e saiu da estrada na segunda etapa, na sexta-feira de manhã, quando perdeu o controlo do Hyundai e sofreu o seu pior acidente, felizmente sem ferimentos.



Nos três anos anteriores, nunca tinha subido ao pódio no Principado. O degrau mais alto era o único que ainda não tinha pisado, mas ele sentia que era apenas uma questão de tempo até estar a festejar com champanhe com o Príncipe Alberto do Mónaco numa tarde de domingo.



Em vez disso, a história recente de Tänak no Monte tem sido, no mínimo, problemática. Nos seus três anos num Hyundai, não conseguiu chegar ao pódio. No ano passado, conseguiu apenas o quinto lugar com o Puma Rally1 Hybrid da Ford. Não há dúvidas quanto à velocidade e consistência da parceria entre Tänak e Martin Järveoja, e ambos estarão ansiosos por provar o seu historial recente quando iniciarem o seu quarto Rali de Monte-Carlo em cinco anos com fatos Hyundai.