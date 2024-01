Hyundai Motorsport 2024: muchas victorias y títulos De Toni Hoffmann Hyundai Hyundai Motorsport se prepara para su undécima temporada en el Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) en Alzenau y está listo para más victorias en rallyes y la batalla por la corona de pilotos y fabricantes. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

El equipo Hyundai Shell Mobis World Rally Team comenzará 2024 con una tripulación reforzada, incluyendo el regreso de los ex Campeones del Mundo del WRC Ott Tänak y Martin Järveoja. Se espera que las actualizaciones en áreas clave del Hyundai i20 N Rally1 Hybrid ofrezcan una mayor fiabilidad y rendimiento en el inicio de su tercera temporada competitiva.



Hyundai Motorsport, con sede en Alzenau, Baja Franconia, está preparada para luchar por el título de pilotos en 2024, su undécimo año de participación en el Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA (WRC). Con un equipo reforzado y mejoras en el Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, el equipo aspira a más victorias y puntos en la próxima temporada.



En los dos primeros años de la era híbrida del WRC, el equipo Hyundai Shell Mobis World Rally Team consiguió siete victorias y 13 podios. A pesar de este éxito, al fabricante coreano se le negó el título de campeón. Sin embargo, el equipo ve 2024 como una excelente oportunidad para ganar potencialmente su primer campeonato de pilotos.



Los dos equipos que lucharán por el título para Hyundai Motorsport son Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe (#11) y Ott Tänak y Martin Järveoja (#8), y ambas parejas completarán un programa completo en 2024. Neuville, que ha estado con el equipo desde su primera temporada en el WRC en 2014, jugó un papel clave en los campeonatos de constructores ganados por Hyundai Motorsport en 2019 y 2020. Tänak y Järveoja también formaron parte de la exitosa temporada 2020 del equipo, regresando al Hyundai Shell Mobis World Rally Team después de una sola temporada.



Los desafíos de Neuville y Tänak por el título contarán con el apoyo de un trío de tripulaciones que compartirán el tercer coche del equipo: Dani Sordo/Cándido Carrera (#6), Esapekka Lappi/Janne Ferm (#4) y Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (#9). Las inscripciones se dividirán en función de las características del rally para que cada piloto pueda participar en pruebas que sean favorables a su estilo de conducción. El objetivo de estas tripulaciones altamente experimentadas será luchar por los puestos del podio y quitar puntos a los rivales más cercanos de Neuville y Tänak.



Un objetivo clave para Hyundai Motorsport en 2024 es ganar rallyes más a menudo. Para lograrlo, el equipo identificó la fiabilidad y el peso como dos aspectos clave del Hyundai i20 N Rally1 Hybrid que debían mejorarse. Estas áreas se han seguido desarrollando y se han introducido mejoras para aumentar la competitividad del coche.



Aunque el éxito en 2024 es una prioridad para Hyundai Motorsport, el equipo con sede en Alzenau también tiene la vista puesta en el futuro. El equipo ve la próxima temporada como otro paso importante hacia su objetivo para 2025 y 2026: ser el fabricante a batir en el WRC.



El jefe de Hyundai, Cyril Abiteboul, explicó: "Este año queremos ganar más a menudo, lo que esperamos conseguir con nuestra renovada alineación de pilotos y el mejorado Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. Dada la naturaleza de la temporada 2024, también creemos que podemos luchar por el título de pilotos. Cuando empezamos a hablar con Ott, nos dimos cuenta de que había un interés común. Con Thierry, tenemos dos pilotos que podrían ganar el título. En nuestro tercer coche, queríamos alinear tripulaciones que creyéramos que merecían la oportunidad, ya que los tres han demostrado lealtad al equipo y una velocidad y habilidad impresionantes en los últimos años. La incorporación de talento en varias áreas, como nuevos ingenieros, mecánicos, meteorólogos y personal deportivo, también refuerza a todo el equipo de cara al año que viene. El éxito en 2024 será nuestro objetivo, y confiamos en reunir las condiciones adecuadas para hacerlo realidad. Además, también tenemos un plan para 2025 y 2026 que queremos poner en marcha."



Thierry Neuville dijo: "Los objetivos para nosotros en 2024 son los mismos de siempre: queremos ser líderes durante toda la temporada y luchar por los campeonatos. Obviamente, será difícil y tendremos que rendir bien en cada rally para hacerlo posible, pero haremos todo lo posible para luchar por los títulos. Tenemos un equipo muy fuerte este año y eso nos ayudará sin duda a luchar por victorias y podios y a tener una temporada exitosa. La reorganización del equipo también debería llevarnos en una dirección positiva. Nuestro primer objetivo será un buen comienzo en el Rally Monte-Carlo, una prueba en la que ya hemos sido competitivos y hemos subido al podio muchas veces en el pasado."



Ott Tänak dijo: "Estoy muy emocionado y motivado por volver a Hyundai Motorsport. Veo un gran entusiasmo en el equipo y hay claramente una voluntad colectiva de lograr una temporada fuerte. Empezaremos el año sin conceder ningún gol y todo estará en nuestras manos para empezar a construir una temporada fuerte. Por supuesto que queremos ganar el título y el equipo también, así que estamos ante el comienzo de un año apasionante."



Dani Sordo dijo: "Estoy muy contento de estar con el equipo por undécima vez en 2024. Me encanta competir y luchar contra los mejores pilotos del mundo, así que la motivación para continuar al más alto nivel sin duda está ahí. Y sigo esperando con impaciencia el momento en que llegas al final de la etapa y ves cuánto tiempo tienes. Creo que este año tenemos una alineación muy fuerte, que creo que puede ayudar al equipo a tener éxito. Todos los pilotos tienen mucha experiencia y ahora también tenemos un coche con el que podemos conseguir buenos resultados. Mi objetivo es ser competitivo en cada rally en el que participe y ayudar al equipo -y a mis compañeros- en la lucha por el título".



Esapekka Lappi comentó: "Como competimos en el tercer coche con otras dos tripulaciones, nuestro principal objetivo es apoyar a Thierry y Ott en su lucha por el título de pilotos y ayudar al equipo a luchar por el título de constructores. Sin embargo, eso no nos impide aspirar a las victorias, así que haremos todo lo posible para hacerlo lo mejor posible en cada rally. El año pasado todo era nuevo para nosotros, así que ahora conocemos muy bien el equipo y el coche. En 2023, también pudimos desarrollar el coche más en la dirección que se adaptaba a mi estilo de conducción y hacerlo más rápido. En general, espero que todo resulte mucho más natural esta temporada y que seamos más competitivos en 2024."



Andreas Mikkelsen reveló: "En los últimos años hemos luchado por volver al Rally 1, así que estoy muy agradecido de tener la oportunidad de competir contra los grandes en la máxima categoría de Hyundai Motorsport en 2024. Hay algunas caras conocidas. Ahora hay mucha gente nueva y una nueva dirección para llevar las cosas adelante. Tenemos claro que nuestro trabajo es ayudar tanto a Thierry como a Ott a ganar el título de pilotos. La razón por la que estamos aquí es porque rendimos bien en cada uno de nuestros rallies y les quitamos puntos a sus rivales. Siempre va a ser difícil acabar por delante de ellos, pero ese es mi objetivo". (Hyundai)