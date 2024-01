Hyundai Motorsport 2024 - beaucoup de victoires et de titres

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Hyundai Hyundai Motorsport se prépare à Alzenau pour sa onzième saison en Championnat du monde des rallyes (WRC) et est prêt à remporter de nouvelles victoires en rallye et à se battre pour la couronne des pilotes et des constructeurs. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Le Hyundai Shell Mobis World Rally Team entame l'année 2024 avec une équipe renforcée, qui comprend notamment le retour des anciens champions du monde WRC Ott Tänak et Martin Järveoja. Des mises à niveau dans des domaines clés de la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid devraient offrir une fiabilité et des performances améliorées au début de sa troisième saison de compétition.



Hyundai Motorsport, dont le siège se trouve à Alzenau, en Basse-Franconie, est prêt à se battre pour le titre de pilote en 2024, la onzième année de sa participation au Championnat du monde des rallyes de la FIA (WRC). Avec un effectif renforcé et des mises à niveau de la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, l'équipe compte bien remporter de nouvelles victoires et marquer de nouveaux points la saison prochaine.



Au cours des deux premières années de l'ère hybride du WRC, la Hyundai Shell Mobis World Rally Team a accumulé sept victoires et 13 podiums. Malgré ce succès, le constructeur coréen n'a pas remporté de titre de champion. L'équipe considère toutefois 2024 comme une excellente opportunité de remporter éventuellement son premier championnat des pilotes.



Les deux équipes qui se disputeront le titre pour Hyundai Motorsport sont Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (#11) ainsi qu'Ott Tänak et Martin Järveoja (#8), les deux binômes ayant un programme chargé en 2024. Neuville, qui fait partie de l'équipe depuis sa première saison en WRC en 2014, a joué un rôle important dans les championnats constructeurs remportés par Hyundai Motorsport en 2019 et 2020. Tänak et Järveoja ont également fait partie de la brillante saison 2020 de l'équipe et sont revenus au sein du Hyundai Shell Mobis World Rally Team après une seule saison.



Les défis de Neuville et de Tänak pour le titre seront soutenus par un trio d'équipages qui se partageront la troisième voiture de l'équipe : Dani Sordo/Cándido Carrera (#6), Esapekka Lappi/Janne Ferm (#4) et Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (#9). Les engagements seront répartis en fonction des caractéristiques du rallye, de sorte que chaque pilote puisse participer à des épreuves qui sont avantageuses pour son style de conduite. L'objectif de ces équipages extrêmement expérimentés sera de se battre pour les podiums et de prendre des points aux plus proches rivaux de Neuville et Tänak.



L'un des principaux objectifs de Hyundai Motorsport en 2024 est de remporter plus souvent des rallyes. Pour y parvenir, l'équipe a déclaré que la fiabilité et le poids étaient deux aspects clés de la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid qui devaient être améliorés. Ces domaines ont été développés et des améliorations ont été apportées afin d'augmenter la compétitivité de la voiture.



Si le succès en 2024 est une priorité pour Hyundai Motorsport, l'équipe basée à Alzenau a également un regard tourné vers l'avenir. L'équipe considère la saison à venir comme une nouvelle étape importante vers son objectif pour 2025 et 2026 - être le constructeur à battre en WRC.



Le directeur général de Hyundai, Cyril Abiteboul, a déclaré : "Cette année, nous voulons remporter des victoires plus souvent, ce que nous voulons faire avec notre équipe de pilotes renouvelée et la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid améliorée. Vu la nature de la saison 2024, nous pensons aussi que nous pouvons nous battre pour le titre des pilotes. Quand nous avons commencé à parler avec Ott, nous avons compris qu'il y avait un intérêt commun. Avec Thierry, nous avons deux pilotes qui pourraient remporter le titre. Dans notre troisième voiture, nous voulions utiliser des équipages qui, selon nous, méritaient cette chance, car tous trois ont fait preuve de loyauté envers l'équipe ces dernières années, ainsi que d'une vitesse et de capacités impressionnantes. Attirer des talents dans un certain nombre de domaines, comme de nouveaux ingénieurs, mécaniciens, personnel météo et sportif, renforce également l'ensemble de l'équipe, alors que nous voulons progresser cette année. Le succès en 2024 sera notre priorité et nous sommes convaincus que nous avons les bonnes conditions pour que cela devienne une réalité. En outre, nous avons également un plan pour 2025 et 2026 que nous voulons mettre en œuvre".



Thierry Neuville a déclaré : "Les objectifs pour nous en 2024 sont les mêmes que d'habitude : nous voulons être en tête toute la saison et nous battre pour les championnats. Ce sera évidemment difficile et nous devrons être performants à chaque rallye pour que cela soit possible, mais nous ferons tout pour pousser vers les titres. Nous avons une équipe très forte cette année et cela nous aidera certainement à nous battre pour les victoires et les podiums et à avoir une saison réussie. La réorganisation de l'équipe devrait également nous permettre d'avancer dans une direction positive. Notre premier objectif sera de prendre un bon départ au Rallye Monte-Carlo, une épreuve où nous avons déjà été compétitifs et où nous sommes souvent montés sur le podium par le passé".



Ott Tänak a ajouté : "Je suis très excité et motivé à l'idée de rejoindre Hyundai Motorsport. Je vois un grand enthousiasme dans l'équipe et il y a clairement une volonté commune de réaliser une saison forte. Nous allons commencer l'année sans encaisser de but et tout sera entre nos mains pour commencer à construire une saison solide. Bien sûr, nous voulons gagner le titre et l'équipe aussi, nous sommes donc au début d'une année passionnante".



Dani Sordo a déclaré : "Je suis très heureux de rejoindre l'équipe pour la onzième fois en 2024. J'aime affronter et me battre contre les meilleurs pilotes du monde, donc la motivation pour continuer au plus haut niveau est certainement présente. Et j'attends toujours avec impatience le moment où l'on arrive à la fin de l'étape et où l'on voit combien de temps il nous reste. Je pense que nous avons une composition d'équipe très forte cette année, qui, à mon avis, peut aider l'équipe à réussir. Chaque pilote a beaucoup d'expérience et nous avons maintenant une voiture avec laquelle nous pouvons obtenir de bons résultats. Mon objectif est d'être compétitif à chaque rallye auquel je participe et d'aider l'équipe - et mes coéquipiers - à se battre pour le titre".



Esapekka Lappi a noté : "Comme nous sommes dans la troisième voiture avec deux autres équipes, notre objectif principal est d'aider Thierry et Ott dans leur lutte pour le titre pilote et d'aider l'équipe à se battre pour le titre constructeur. Mais cela ne nous empêche pas de viser des victoires, donc nous ferons tout pour être le plus performant possible à chaque rallye. L'année dernière, tout était nouveau pour nous, donc le fait que nous connaissions maintenant très bien l'équipe et la voiture nous aide. En 2023, nous avons également pu faire évoluer la voiture dans une direction qui correspondait à mon style de conduite et la rendre plus rapide. Globalement, je pense que tout sera plus naturel cette saison et que nous serons plus compétitifs en 2024".



Andreas Mikkelsen a révélé : "Ces dernières années, nous nous sommes battus pour revenir en Rallye 1, je suis donc très reconnaissant d'avoir l'opportunité de me mesurer aux plus grands en 2024 dans la catégorie supérieure de Hyundai Motorsport. Il y a quelques visages connus. Maintenant, il y a beaucoup de nouvelles personnes et un nouveau management pour faire avancer les choses. Pour nous, il est clair que notre mission est d'aider Thierry et Ott à remporter le titre de pilote. Si nous sommes ici, c'est parce que nous réalisons de bonnes performances à chacun de nos rallyes et que nous prenons des points à leurs rivaux. Il sera toujours difficile de terminer devant ces gars, mais c'est mon objectif". (Hyundai)