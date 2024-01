Hyundai Motorsport 2024 - molte vittorie e titoli

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Hyundai Hyundai Motorsport si sta preparando per la sua undicesima stagione nel Campionato del Mondo Rally (WRC) ad Alzenau ed è pronta per altre vittorie nei rally e per la battaglia per la corona dei piloti e dei costruttori.

Lo Hyundai Shell Mobis World Rally Team inizierà la stagione 2024 con un equipaggio rafforzato, che comprende il ritorno degli ex campioni del mondo WRC Ott Tänak e Martin Järveoja. Si prevede che gli aggiornamenti nelle aree chiave della Hyundai i20 N Rally1 Hybrid offriranno maggiore affidabilità e prestazioni all'inizio della sua terza stagione competitiva.



Hyundai Motorsport, con sede ad Alzenau, nella Bassa Franconia, è pronta a spingere per il titolo piloti nel 2024, il suo undicesimo anno di partecipazione al FIA World Rally Championship (WRC). Con una squadra rafforzata e aggiornamenti alla Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, il team punta ad ottenere più vittorie e punti nella prossima stagione.



Nei primi due anni dell'era ibrida del WRC, lo Hyundai Shell Mobis World Rally Team ha ottenuto sette vittorie e 13 podi. Nonostante questo successo, al costruttore coreano è stato negato il titolo di campione. Tuttavia, il team vede nel 2024 un'ottima opportunità per vincere potenzialmente il suo primo campionato piloti.



I due team in lotta per il titolo per Hyundai Motorsport sono Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe (#11) e Ott Tänak e Martin Järveoja (#8), con entrambe le coppie che completeranno un programma completo nel 2024. Neuville, che è con la squadra dalla sua prima stagione WRC nel 2014, ha svolto un ruolo fondamentale nei campionati costruttori vinti da Hyundai Motorsport nel 2019 e nel 2020. Anche Tänak e Järveoja hanno partecipato al successo della stagione 2020 del team, tornando allo Hyundai Shell Mobis World Rally Team dopo una sola stagione.



Le sfide per il titolo di Neuville e Tänak saranno supportate da un trio di equipaggi che condivideranno la terza vettura del team: Dani Sordo/Cándido Carrera (#6), Esapekka Lappi/Janne Ferm (#4) e Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (#9). Le iscrizioni saranno suddivise in base alle caratteristiche dei rally, in modo che ogni pilota possa partecipare agli eventi più adatti al suo stile di guida. L'obiettivo di questi equipaggi di grande esperienza sarà quello di lottare per il podio e sottrarre punti ai rivali più diretti di Neuville e Tänak.



Un obiettivo chiave per Hyundai Motorsport nel 2024 è vincere più spesso i rally. Per raggiungere questo obiettivo, il team ha identificato l'affidabilità e il peso come due aspetti chiave della Hyundai i20 N Rally1 Hybrid da migliorare. Queste aree sono state ulteriormente sviluppate e sono stati apportati miglioramenti per aumentare la competitività della vettura.



Se il successo nel 2024 è una priorità per Hyundai Motorsport, il team di Alzenau guarda anche al futuro. La squadra vede la prossima stagione come un altro passo importante verso il suo obiettivo per il 2025 e il 2026: essere il costruttore da battere nel WRC.



Cyril Abiteboul, boss di Hyundai, ha spiegato: "Quest'anno vogliamo vincere più spesso, e speriamo di riuscirci grazie alla nostra rinnovata formazione di piloti e alla migliorata Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. Data la natura della stagione 2024, crediamo anche di poter lottare per il titolo piloti. Quando abbiamo iniziato a parlare con Ott, abbiamo capito che c'era un interesse comune. Con Thierry, abbiamo due piloti che potrebbero vincere il titolo. Per la terza vettura, volevamo schierare equipaggi che ritenevamo meritevoli di questa opportunità, in quanto tutti e tre hanno dimostrato fedeltà alla squadra e una velocità e una capacità impressionanti negli ultimi anni. L'ingresso di talenti in diverse aree, come nuovi ingegneri, meccanici, personale meteorologico e sportivo, rafforza inoltre l'intera squadra per il futuro di quest'anno. Il successo nel 2024 sarà il nostro obiettivo e siamo certi di avere le condizioni giuste per realizzarlo. Inoltre, abbiamo anche un piano per il 2025 e il 2026 che vogliamo attuare".



Thierry Neuville ha dichiarato: "Gli obiettivi per il 2024 sono gli stessi di sempre: vogliamo essere protagonisti per tutta la stagione e lottare per il campionato. Sarà ovviamente difficile e dovremo fare buone prestazioni in ogni rally per renderlo possibile, ma faremo tutto il possibile per spingere per i titoli. Quest'anno abbiamo una squadra molto forte e questo ci aiuterà sicuramente a lottare per le vittorie e i podi e ad avere una stagione di successo. Anche la riorganizzazione della squadra dovrebbe portarci in una direzione positiva. Il nostro primo obiettivo sarà una partenza forte al Rally di Monte-Carlo, un evento in cui siamo già stati competitivi e siamo saliti sul podio molte volte in passato."



Ott Tänak ha dichiarato: "Sono molto emozionato e motivato a tornare con Hyundai Motorsport. Vedo un grande entusiasmo nel team e c'è chiaramente una volontà collettiva di realizzare una stagione forte. Inizieremo l'anno senza subire gol e tutto sarà nelle nostre mani per iniziare a costruire una stagione forte. Naturalmente vogliamo vincere il titolo e lo vuole anche la squadra, quindi siamo all'inizio di un anno entusiasmante".



Dani Sordo ha dichiarato: "Sono molto felice di essere con la squadra per l'undicesima volta nel 2024. Mi piace competere e lottare contro i migliori piloti del mondo, quindi la motivazione per continuare ai massimi livelli è sicuramente presente. E aspetto ancora con ansia il momento in cui si arriva alla fine della tappa e si vede quanto tempo si ha a disposizione. Penso che quest'anno abbiamo una formazione molto forte, che credo possa aiutare la squadra ad avere successo. Ogni pilota ha molta esperienza e ora abbiamo anche una macchina con cui possiamo ottenere buoni risultati. Il mio obiettivo è quello di essere competitivo in ogni rally a cui partecipo e di aiutare la squadra - e i miei compagni - nella lotta per il titolo".



Esapekka Lappi ha commentato: "Poiché gareggiamo sulla terza vettura con altri due equipaggi, il nostro obiettivo principale è sostenere Thierry e Ott nella loro lotta per il titolo piloti e aiutare la squadra a lottare per il titolo costruttori. Tuttavia, questo non ci impedisce di puntare alle vittorie, quindi faremo di tutto per fare il meglio possibile in ogni rally. L'anno scorso tutto era nuovo per noi, quindi il fatto che ora conosciamo molto bene la squadra e la vettura ci aiuta. Nel 2023, inoltre, siamo stati in grado di sviluppare la vettura nella direzione più adatta al mio stile di guida e di renderla più veloce. Nel complesso, mi aspetto che in questa stagione tutto sia molto più naturale e che saremo più competitivi nel 2024".



Andreas Mikkelsen ha rivelato: "Negli ultimi anni abbiamo lottato per rientrare nel Rally 1, quindi sono molto grato di avere l'opportunità di competere contro i grandi nella massima categoria di Hyundai Motorsport nel 2024. Ci sono alcune facce familiari. Ora ci sono molte persone nuove e un nuovo management per portare avanti le cose. È chiaro che il nostro compito è aiutare Thierry e Ott a vincere il titolo piloti. Il motivo per cui siamo qui è che ci comportiamo bene in ogni rally e sottraiamo punti ai loro rivali. Sarà sempre difficile finire davanti a loro, ma questo è il mio obiettivo". (Hyundai)