Hyundai Motorsport 2024 - muitas vitórias e títulos

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Hyundai A Hyundai Motorsport está a preparar-se para a sua décima primeira temporada no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) em Alzenau e está pronta para mais vitórias em ralis e para a luta pela coroa dos pilotos e dos construtores. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

A Hyundai Shell Mobis World Rally Team vai começar 2024 com uma equipa reforçada, incluindo o regresso dos antigos Campeões do Mundo do WRC Ott Tänak e Martin Järveoja. Espera-se que as actualizações em áreas-chave do Hyundai i20 N Rally1 Hybrid ofereçam maior fiabilidade e desempenho no início da sua terceira temporada competitiva.



A Hyundai Motorsport, com sede em Alzenau, na Baixa Francónia, está pronta para lutar pelo título de pilotos em 2024, o seu décimo primeiro ano de participação no Campeonato do Mundo de Ralis da FIA (WRC). Com um plantel reforçado e melhorias no Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, a equipa pretende obter mais vitórias e pontos na próxima época.



Nos primeiros dois anos da era híbrida do WRC, a Hyundai Shell Mobis World Rally Team obteve sete vitórias e 13 subidas ao pódio. Apesar deste sucesso, o fabricante coreano não conseguiu conquistar o título de campeão. No entanto, a equipa vê em 2024 uma excelente oportunidade para potencialmente ganhar o seu primeiro campeonato de pilotos.



As duas equipas que lutam pelo título para a Hyundai Motorsport são Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe (#11) e Ott Tänak e Martin Järveoja (#8), com ambas as duplas a completarem um programa completo em 2024. Neuville, que está com a equipa desde a sua primeira temporada no WRC em 2014, desempenhou um papel fundamental nos campeonatos de construtores ganhos pela Hyundai Motorsport em 2019 e 2020. Tänak e Järveoja também fizeram parte da bem-sucedida temporada de 2020 da equipa, regressando à Hyundai Shell Mobis World Rally Team após uma única temporada.



Os desafios de Neuville e Tänak pelo título serão apoiados por um trio de equipas que partilham o terceiro carro da equipa: Dani Sordo/Cándido Carrera (#6), Esapekka Lappi/Janne Ferm (#4) e Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (#9). As inscrições serão divididas de acordo com as características dos ralis, para que cada piloto possa participar em provas que sejam favoráveis ao seu estilo de condução. O objetivo destas equipas altamente experientes será lutar pelos lugares do pódio e conquistar pontos aos rivais mais próximos de Neuville e Tänak.



Um dos principais objectivos da Hyundai Motorsport em 2024 é ganhar ralis com mais frequência. Para o conseguir, a equipa identificou a fiabilidade e o peso como dois aspectos fundamentais do Hyundai i20 N Rally1 Hybrid que precisam de ser melhorados. Estas áreas foram desenvolvidas e foram introduzidos melhoramentos para aumentar a competitividade do automóvel.



Embora o sucesso em 2024 seja uma prioridade para a Hyundai Motorsport, a equipa sediada em Alzenau também tem os olhos postos no futuro. A equipa vê a próxima época como mais um passo importante para o seu objetivo para 2025 e 2026 - ser o construtor a bater no WRC.



O chefe da Hyundai, Cyril Abiteboul, explicou: "Este ano queremos ganhar mais vezes, o que esperamos conseguir com o nosso alinhamento de pilotos renovado e o Hyundai i20 N Rally1 Hybrid melhorado. Dada a natureza da época de 2024, também acreditamos que podemos lutar pelo título de pilotos. Quando começámos a falar com Ott, apercebemo-nos de que havia um interesse comum. Com o Thierry, temos dois pilotos que podem ganhar o título. No nosso terceiro carro, queríamos ter equipas que achássemos que mereciam a oportunidade, uma vez que os três demonstraram lealdade à equipa e uma velocidade e capacidade impressionantes ao longo dos últimos anos. A entrada de talentos em várias áreas, como novos engenheiros, mecânicos, meteorologistas e pessoal desportivo, também fortalece toda a equipa à medida que procuramos avançar este ano. O sucesso em 2024 será o nosso objetivo e estamos confiantes de que temos as condições certas para o tornar realidade. Além disso, também temos um plano para 2025 e 2026 que queremos implementar".



Thierry Neuville afirmou: "Os objectivos para nós em 2024 são os mesmos de sempre: queremos ser os primeiros classificados ao longo da época e lutar pelos campeonatos. Será obviamente difícil e teremos de ter um bom desempenho em todos os ralis para que isso seja possível, mas faremos tudo o que pudermos para lutar pelos títulos. Temos uma equipa muito forte este ano e isso vai ajudar-nos definitivamente a lutar por vitórias e pódios e a ter uma época de sucesso. A reorganização da equipa também nos deve levar numa direção positiva. O nosso primeiro objetivo será um forte arranque no Rali de Monte-Carlo, uma prova onde já fomos competitivos e terminámos no pódio muitas vezes no passado."



Ott Tänak afirmou: "Estou muito entusiasmado e motivado por estar de volta à Hyundai Motorsport. Vejo um grande entusiasmo na equipa e existe claramente uma vontade colectiva de realizar uma época forte. Vamos começar o ano sem sofrer qualquer golo e tudo estará nas nossas mãos para começar a construir uma época forte. É claro que queremos ganhar o título e a equipa também, por isso estamos no início de um ano emocionante."



Dani Sordo afirmou: "Estou muito feliz por estar com a equipa pela décima primeira vez em 2024. Adoro competir e lutar contra os melhores pilotos do mundo, por isso a motivação para continuar ao mais alto nível está certamente presente. E continuo a ansiar pelo momento em que se chega ao fim da etapa e se vê quanto tempo se tem. Penso que temos uma equipa muito forte este ano, o que pode ajudar a equipa a ter sucesso. Todos os pilotos têm muita experiência e agora também temos um carro com o qual podemos obter bons resultados. O meu objetivo é ser competitivo em todos os ralis em que participo e ajudar a equipa - e os meus companheiros de equipa - na luta pelo título."



Esapekka Lappi comentou: "Como estamos a competir no terceiro carro com duas outras equipas, o nosso principal objetivo é apoiar Thierry e Ott na sua luta pelo título de pilotos e ajudar a equipa a lutar pelo título de construtores. No entanto, isso não nos impede de ambicionar as vitórias, pelo que faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para nos sairmos o melhor possível em todos os ralis. Tudo era novo para nós no ano passado, por isso ajuda o facto de agora conhecermos muito bem a equipa e o carro. Em 2023, também pudemos desenvolver o carro mais na direção que se adequava ao meu estilo de condução e torná-lo mais rápido. No geral, espero que tudo pareça muito mais natural esta época e que sejamos mais competitivos em 2024."



Andreas Mikkelsen revelou: "Nos últimos anos, temos lutado para regressar ao Rali 1, por isso estou muito grato por ter a oportunidade de competir contra os grandes na categoria de topo da Hyundai Motorsport em 2024. Há algumas caras conhecidas. Agora há muitas pessoas novas e uma nova direção para levar as coisas para a frente. É claro para nós que o nosso trabalho é ajudar o Thierry e o Ott a ganhar o título de pilotos. A razão pela qual estamos aqui é porque temos um bom desempenho em cada um dos nossos ralis e tiramos pontos aos seus rivais. Vai ser sempre difícil terminar à frente destes homens, mas é esse o meu objetivo." (Hyundai)