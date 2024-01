M-Sport Ford bien preparado para el inicio de la temporada De Toni Hoffmann M-sport El equipo de Ford en el Campeonato del Mundo de Rallyes se siente bien preparado para el inicio de la temporada en los Alpes Marítimos franceses tras unas jornadas de pruebas positivas. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Adrien Fourmaux es el único francés con un programa completo de Rally1 que estará en el punto de mira en los Alpes Marítimos. Fourmaux y su compañero de equipo Grégoire Munster quieren permanecer impecables en la "Reina de los Rallies" y sumar tantos puntos como sea posible en el inicio de la temporada del WRC.



El M-Sport Ford World Rally Team tomará la salida en el Rally Monte Carlo con dos Ford Puma Hybrid Rally1. La clásica prueba del 25 al 28 de enero marca el tradicional inicio del Campeonato del Mundo de Rallyes. Adrien Fourmaux con Alexandre Coria en el asiento del copiloto del EcoBoost turbo de cuatro cilindros con más de 368 kW (500 CV) y Grégoire Munster / Louis Louka esperan con impaciencia un rally que sigue considerándose uno de los mayores retos de la temporada del WRC. La 92ª edición del "Monte" comienza con la ceremonia de salida en la famosa Plaza del Casino del Principado, antes de que los protagonistas compitan en algunas de las legendarias especiales alrededor de la estación de deportes de invierno de Gap, en el departamento de Hautes-Alpes. El domingo, el séquito regresa a Mónaco para un final pintoresco.



Impresionantes y desafiantes puertos de montaña esperan a los equipos en la cabina en condiciones potencialmente invernales. La nieve suele estrechar aún más las ya de por sí estrechas carreteras y crea condiciones de adherencia impredecibles. Al ser la única prueba del WRC con un firme mixto, el Rally Monte Carlo también exige a los profesionales tomar decisiones inteligentes a la hora de elegir los neumáticos, que tienen que tomar por la mañana y durante el servicio del mediodía, mucho antes del comienzo real de las especiales.



Para las tripulaciones de los dos Ford Puma Hybrid Rally1, la conducción precisa es el factor más importante en las 17 etapas especiales (SS) que cubren un total de unos 320 kilómetros. Ambas tripulaciones se han preparado recientemente para el estreno del WRC con dos días de pruebas y afrontan el "Monte" con mucha confianza. Tanto Fourmaux como Munster quieren aprender todo lo posible sobre el Puma Hybrid Rally1 alrededor de Gap y aumentar continuamente su ritmo.



Adrien Fourmaux es el único francés que ha disputado una temporada completa en un coche de Rally1 este año. Tuvo un rendimiento tan bueno en 2023, ganando el título del Campeonato Británico de Rallyes y ofreciendo sólidas actuaciones en la categoría WRC2, que M-Sport volvió a nombrarle piloto de la máxima categoría para 2024. Ya pilotó un Puma Hybrid Rally1 en el final de temporada en Japón como preparación para esta tarea.



Su compañero de equipo, el belga Grégoire Munster, ya disputó los rallies del WRC en Chile y Europa Central con el híbrido de tracción total la temporada pasada, pero los desafíos únicos del "Monte" son un nuevo territorio para él en un coche de primera clase. Sus consistentes y rápidas actuaciones en la categoría WRC2, sus numerosos puestos entre los cinco primeros y su impresionante desarrollo le han cualificado para el puesto más alto en el Puma. El ascenso de Munster a la categoría Rally1 demuestra lo comprometida que está M-Sport Ford con la promoción de jóvenes talentos y su apoyo en su ascenso a la máxima categoría.



"Cuesta creer que ya estemos de camino a Montecarlo otra vez. Parece como si ayer hubiéramos vivido el final de temporada en Japón", dice el director del equipo M-Sport, Richard Millener. "Tenemos otra preparación sin aliento a nuestras espaldas, pero gracias a nuestro equipo en Dovenby Hall y en otros lugares, nos sentimos preparados para el 'Monte'. Como siempre, nos espera una carrera WRC realmente dura desde el principio. Confiamos en la buena preparación de Adrien Fourmaux y Grégoire Munster. Ambos deben concentrarse en la general, porque es importante terminar aquí. En una temporada tan larga, la regularidad también será importante. Gracias al nuevo sistema de puntos, ya podemos acumular puntos durante el fin de semana de rally, y ese es exactamente nuestro objetivo. Tenemos menos presión que el año pasado, pero seguimos queriendo rendir al máximo nivel.



Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (Ford Puma Hybrid Rally1, número de salida 16); participaciones en el Rally Monte Carlo: 5; mejor resultado en WRC2: 2º puesto (2019, 2020, 2021).



"Nuestra prueba para el 'Monte' fue muy bien. En las condiciones cambiantes del primer día, desarrollé una buena sensación para el Puma Hybrid y estaba muy contento de estar de vuelta en un coche de Rally1. El segundo día fue todo nieve con algo de asfalto entre medias. Parece que no habrá demasiada nieve durante el rally, pero en las montañas nunca se sabe. Siempre hay que afrontar el Rally de Montecarlo con humildad y mucho respeto. Esto es aún más cierto porque este año viajamos muy arriba, a los Alpes, donde podría esperarnos todo tipo de nieve y hielo".



Grégoire Munster / Louis Louka (Ford Puma Hybrid Rally1, número de salida 13);

Salidas en el Rally Monte Carlo: 4; mejor resultado en WRC2 Junior: 3er puesto (2022)



"Me ha gustado mucho el día de pruebas sobre nieve, aunque no es ni mucho menos seguro que nos encontremos estas condiciones durante el rally; si eso ocurre, estamos preparados para ello. Hemos recorrido muchos kilómetros valiosos sobre asfalto y hemos probado muchas variantes de reglajes y combinaciones de neumáticos. Estamos muy motivados de cara al inicio de la temporada, queremos evitar errores y llegar a la meta. Si conseguimos empezar la temporada con un resultado positivo, podremos aprovechar este viento de cola para toda la temporada." (Ford)