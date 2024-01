M-Sport Ford bien préparé pour le début de saison

M-sport L'équipe Ford soutenue par l'usine en Championnat du monde des rallyes se sent bien préparée pour le début de la saison dans les Alpes maritimes françaises après des journées d'essais positives.

Adrien Fourmaux est le seul Français à avoir suivi un programme complet en Rally1 et sera donc particulièrement en vue dans les Alpes maritimes. Fourmaux et son coéquipier Grégoire Munster veulent réaliser un sans faute dans la "reine des rallyes" et marquer un maximum de points pour lancer la saison du WRC.



Le M-Sport Ford World Rally Team se lance dans le Rallye de Monte-Carlo avec deux Ford Puma Hybrid Rally1. Du 25 au 28 janvier, cette classique marque le traditionnel coup d'envoi du Championnat du monde des rallyes. Adrien Fourmaux avec Alexandre Coria sur le siège passager du quatre cylindres turbo EcoBoost de plus de 368 kW (500 ch) et Grégoire Munster / Louis Louka se réjouissent de participer à un rallye qui reste l'un des plus grands défis de la saison du WRC. La 92e édition du "Monte" débutera par la cérémonie de départ sur la célèbre place du Casino de la Principauté, avant que les protagonistes ne s'affrontent sur des spéciales parfois légendaires autour de la station de sports d'hiver de Gap, dans le département des Hautes-Alpes. Le dimanche, les concurrents reviendront à Monaco pour un final pittoresque.



Des cols de montagne aussi époustouflants qu'exigeants attendent les équipages dans le cockpit, dans des conditions potentiellement hivernales. Souvent, la neige rétrécit encore les routes déjà étroites et crée des conditions d'adhérence imprévisibles. Le Rallye Monte-Carlo est la seule épreuve du WRC à proposer un revêtement mixte, ce qui oblige les pilotes professionnels à faire des choix judicieux en matière de pneumatiques, le matin et lors de l'assistance de midi, bien avant le départ des spéciales.



Pour les équipages des deux Ford Puma Hybrid Rally1, il s'agit avant tout de conduire avec précision sur les 17 épreuves spéciales (ES) d'une longueur totale d'environ 320 kilomètres. Les deux équipages se sont préparés à l'ouverture du championnat du monde avec deux journées d'essais et abordent le "Monte" avec beaucoup de confiance. Fourmaux et Munster veulent en apprendre le plus possible sur la Puma Hybrid Rally1 et augmenter continuellement leur rythme.



Cette année, Adrien Fourmaux est le seul Français à disputer une saison complète au volant d'une voiture de Rally1. En 2023, il s'était si bien illustré en remportant le championnat britannique des rallyes et en réalisant de belles performances dans la catégorie WRC2 que M-Sport l'a de nouveau appelé pour 2024 dans la catégorie supérieure. Il a déjà piloté une Puma Hybrid Rally1 lors de la finale de la saison au Japon pour se préparer à cette mission.



Son coéquipier belge Grégoire Munster a déjà participé aux rallyes WRC du Chili et d'Europe centrale la saison dernière au volant d'un 4x4 hybride, mais les défis uniques du "Monte" sont un terrain inconnu pour lui au volant d'une voiture de la catégorie supérieure. Ses performances rapides et constantes dans la catégorie WRC2, ses nombreuses places dans le top 5 et sa progression impressionnante l'ont qualifié pour le poste de pointe au volant de la Puma. L'ascension de Munster dans la catégorie Rally1 témoigne de l'engagement de M-Sport Ford à encourager les jeunes talents et à les soutenir dans leur ascension jusqu'à la catégorie reine.



"Il est difficile de croire que nous sommes déjà en route pour Monte-Carlo. J'ai l'impression que nous avons vécu la finale de la saison au Japon hier seulement", estime Richard Millener, le directeur de l'équipe M-Sport. "Nous avons à nouveau une préparation à bout de souffle derrière nous, mais grâce à notre équipe à Dovenby Hall et ailleurs, nous nous sentons prêts pour le 'Monte'. Comme toujours, une course de championnat du monde vraiment difficile nous attend dès le début. Nous faisons confiance à la bonne préparation d'Adrien Fourmaux et de Grégoire Munster. Les deux doivent se concentrer sur l'ensemble, car il est important de franchir la ligne d'arrivée ici. Dans une saison aussi longue, la mConstance sera aussi importante. Grâce au nouveau système de points, nous pouvons déjà accumuler des points pendant le week-end de rallye - et c'est précisément notre objectif. Nous avons moins de pression que l'année dernière, mais nous voulons tout de même nous montrer au plus haut niveau.



Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (Ford Puma Hybrid Rally1, n° 16) ; 5 départs au Rallye Monte-Carlo ; meilleur résultat en WRC2 : 2e place (2019, 2020, 2021).



"Notre test pour le 'Monte' s'est très bien passé. Dans des conditions changeantes le premier jour, j'ai développé un bon feeling avec la Puma Hybrid et j'étais très heureux d'être à nouveau au volant d'une voiture de Rally1. Le deuxième jour, nous avons roulé sans interruption sur la neige, avec un peu d'asphalte entre les deux. Il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de neige pendant le rallye, mais on ne sait jamais en montagne - mieux vaut être préparé. Il faut toujours aborder le Rallye Monte-Carlo avec humilité et beaucoup de respect. C'est d'autant plus vrai que cette année, nous montons vraiment haut dans les Alpes, où toutes sortes de neige et de glace pourraient nous attendre".



Grégoire Munster / Louis Louka (Ford Puma Hybrid Rally1, numéro de départ 13) ;

Départs au Rallye Monte-Carlo : 4 ; meilleur résultat en WRC2 junior : 3e (2022).



"J'ai beaucoup apprécié la journée d'essais sur la neige, même s'il n'est pas certain que nous retrouvions ces conditions pendant le rallye - si c'est le cas, nous y sommes préparés. Sur l'asphalte, nous avons parcouru beaucoup de kilomètres précieux et essayé de nombreuses variantes de réglages et de combinaisons de pneus. Nous sommes très motivés pour ce début de saison, nous voulons éviter les erreurs et atteindre l'objectif. Si nous parvenons à débuter la saison avec un résultat positif, nous pourrons profiter de ce vent arrière tout au long de la saison". (Ford)