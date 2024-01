M-Sport Ford è ben preparata per l'apertura della stagione

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco M-sport Il team Ford supportato dalla fabbrica nel Campionato del Mondo Rally si sente ben preparato per l'apertura della stagione nelle Alpi Marittime francesi dopo giorni di test positivi.

Adrien Fourmaux è l'unico francese con un programma completo di Rally1 ad essere sotto i riflettori nelle Alpi Marittime. Fourmaux e il compagno di squadra Grégoire Munster vogliono rimanere impeccabili nella "Regina dei Rally" e ottenere il maggior numero di punti possibile all'inizio della stagione WRC.



L'M-Sport Ford World Rally Team prenderà il via al Rally di Monte Carlo con due Ford Puma Hybrid Rally1. L'evento classico dal 25 al 28 gennaio segna il tradizionale inizio del Campionato del Mondo Rally. Adrien Fourmaux con Alexandre Coria al posto di copilota del quattro cilindri turbo EcoBoost da oltre 368 kW (500 PS) e Grégoire Munster / Louis Louka sono impazienti di affrontare un rally che è ancora considerato una delle più grandi sfide della stagione WRC. La 92ª edizione del "Monte" inizia con la cerimonia di partenza nella famosa piazza del Casinò del Principato, prima che i protagonisti si sfidino su alcune delle leggendarie prove speciali intorno alla stazione di sport invernali di Gap, nel dipartimento delle Hautes-Alpes. Domenica, l'entourage torna a Monaco per un finale pittoresco.



Passi di montagna mozzafiato e impegnativi attendono gli equipaggi nell'abitacolo in condizioni potenzialmente invernali. La neve spesso rende le strade già strette ancora più anguste e crea condizioni di aderenza imprevedibili. Essendo l'unico appuntamento del WRC con un fondo stradale misto, il Rally di Monte Carlo richiede anche che i professionisti prendano decisioni intelligenti nella scelta dei pneumatici, che devono essere prese al mattino e durante il servizio di mezzogiorno, ben prima dell'inizio effettivo delle prove speciali.



Per gli equipaggi delle due Ford Puma Hybrid Rally1, la guida precisa è il fattore più importante sulle 17 prove speciali (SS) che coprono un totale di circa 320 chilometri. Entrambi gli equipaggi si sono recentemente preparati per l'apertura del WRC con due giorni di test e si avvicinano al "Monte" con grande fiducia. Sia Fourmaux che Munster vogliono imparare il più possibile sul Puma Hybrid Rally1 di Gap e aumentare continuamente il loro ritmo.



Adrien Fourmaux è l'unico francese a disputare un'intera stagione con un'auto da Rally1 quest'anno. Le sue prestazioni nel 2023 sono state così buone, vincendo il titolo del British Rally Championship e ottenendo ottime prestazioni nella categoria WRC2, che M-Sport lo ha riconfermato nella categoria superiore per il 2024. Per prepararsi a questo compito ha già guidato un Puma Hybrid Rally1 nel finale di stagione in Giappone.



Il compagno di squadra Grégoire Munster, belga, ha già partecipato ai rally WRC in Cile e in Europa centrale con la trazione integrale ibrida la scorsa stagione, ma le sfide uniche del "Monte" sono un territorio nuovo per lui in una vettura di classe superiore. Le sue prestazioni costantemente veloci nella categoria WRC2, i numerosi piazzamenti nei primi cinque posti e l'impressionante sviluppo ulteriore lo hanno qualificato per il posto di vertice nel Puma. La promozione di Munster alla categoria Rally1 dimostra quanto M-Sport Ford sia impegnata a promuovere i giovani talenti e a sostenerli nella loro ascesa alla classe superiore.



"È difficile credere che siamo già di nuovo in viaggio verso Monte Carlo. Sembra di aver vissuto il finale di stagione in Giappone solo ieri", afferma Richard Millener, Team Principal di M-Sport. "Abbiamo alle spalle un'altra preparazione senza respiro, ma grazie al nostro team a Dovenby Hall e altrove, ci sentiamo pronti per il 'Monte'. Come sempre, ci aspetta una gara WRC molto dura fin dalla partenza. Contiamo sulla buona preparazione di Adrien Fourmaux e Grégoire Munster. Entrambi devono concentrarsi sul quadro generale, perché è importante finire qui. In una stagione così lunga, sarà importante anche la costanza. Grazie al nuovo sistema di punti, possiamo raccogliere punti già durante il weekend di rally, e questo è esattamente il nostro obiettivo. La pressione è minore rispetto all'anno scorso, ma vogliamo comunque ottenere prestazioni di altissimo livello".



Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (Ford Puma Hybrid Rally1, numero di partenza 16); partenze al Rally di Monte Carlo: 5; miglior risultato WRC2: 2° posto (2019, 2020, 2021)



"Il nostro test per il 'Monte' è andato molto bene. Nelle condizioni mutevoli del primo giorno, ho sviluppato un buon feeling con il Puma Hybrid e sono stato molto felice di tornare su un'auto da Rally1. Il secondo giorno è stato tutto di neve, con un po' di asfalto in mezzo. Sembra che non ci sarà molta neve durante il rally, ma in montagna non si sa mai: meglio essere preparati. Il Rally di Monte Carlo va affrontato sempre con umiltà e molto rispetto. Ciò è tanto più vero in quanto quest'anno viaggiamo molto in alto sulle Alpi, dove potrebbero attenderci neve e ghiaccio di ogni tipo".



Grégoire Munster / Louis Louka (Ford Puma Hybrid Rally1, numero di partenza 13);

Partenze al Rally di Monte Carlo: 4; miglior risultato nel WRC2 Junior: 3° posto (2022)



"Mi è piaciuta molto la giornata di test sulla neve, anche se non è certo che troveremo queste condizioni durante il rally - se dovesse succedere, siamo preparati. Abbiamo percorso molti chilometri preziosi su asfalto e provato molte varianti di assetto e combinazioni di pneumatici. Siamo molto motivati per l'apertura della stagione, vogliamo evitare errori e arrivare al traguardo. Se riusciremo a iniziare la stagione con un risultato positivo, potremo sfruttare questo vento di coda per l'intera stagione". (Ford)