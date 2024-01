M-Sport Ford bem preparado para o início da época

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German M-sport A equipa Ford no Campeonato do Mundo de Ralis sente-se bem preparada para a abertura da temporada nos Alpes Marítimos franceses, após dias de testes positivos. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Adrien Fourmaux é o único francês com um programa completo de Rally1 a estar em destaque nos Alpes Marítimos. Fourmaux e o seu companheiro de equipa Grégoire Munster querem manter-se impecáveis na "Rainha dos Ralis" e marcar o maior número de pontos possível no início da temporada do WRC.



A M-Sport Ford World Rally Team vai iniciar o Rali de Monte Carlo com dois Ford Puma Hybrid Rally1. A clássica prova de 25 a 28 de janeiro marca o tradicional arranque do Campeonato do Mundo de Ralis. Adrien Fourmaux com Alexandre Coria no lugar de copiloto do EcoBoost turbo de quatro cilindros com mais de 368 kW (500 cv) e Grégoire Munster / Louis Louka estão ansiosos por um rali que continua a ser considerado um dos maiores desafios da época do WRC. A 92ª edição do "Monte" começa com a cerimónia de partida na famosa Praça do Casino do Principado, antes de os protagonistas competirem em algumas das lendárias etapas especiais em torno da estância de desportos de inverno de Gap, no departamento de Hautes-Alpes. No Domingo, a comitiva regressa ao Mónaco para um final pitoresco.



Passagens de montanha de cortar a respiração e desafiantes aguardam as equipas no cockpit em condições potencialmente invernais. A neve torna muitas vezes as estradas já estreitas ainda mais estreitas e cria condições de aderência imprevisíveis. Sendo a única ronda do WRC com um piso misto, o Rali de Monte Carlo também exige que os profissionais tomem decisões inteligentes na escolha dos pneus, que têm de fazer de manhã e durante o serviço do meio-dia, muito antes do início efetivo das etapas especiais.



Para as tripulações dos dois Ford Puma Hybrid Rally1, uma condução precisa é o fator mais importante nas 17 etapas especiais (SS) que cobrem um total de cerca de 320 quilómetros. Ambas as equipas prepararam-se recentemente para a abertura do WRC com dois dias de testes e estão a abordar o "Monte" com muita confiança. Tanto Fourmaux como Munster querem aprender o mais possível sobre o Puma Hybrid Rally1 à volta de Gap e aumentar continuamente o seu ritmo.



Adrien Fourmaux é o único francês a disputar uma época completa num carro de Rally1 este ano. Teve um desempenho tão bom em 2023, conquistando o título do Campeonato Britânico de Ralis e apresentando fortes desempenhos na categoria WRC2, que a M-Sport o reconduziu para a categoria de topo em 2024. Já conduziu um Puma Hybrid Rally1 no final da época, no Japão, como preparação para esta tarefa.



O companheiro de equipa Grégoire Munster, da Bélgica, já disputou os ralis do WRC no Chile e na Europa Central com o híbrido de tração integral na época passada - mas os desafios únicos do "Monte" são um novo território para ele num carro de topo. As suas prestações consistentemente rápidas na categoria WRC2, os numerosos resultados nos cinco primeiros lugares e o impressionante desenvolvimento posterior qualificaram-no para o lugar de topo no Puma. A promoção de Munster para a categoria Rally1 mostra como a M-Sport Ford está empenhada em promover jovens talentos e apoiá-los na sua ascensão à classe superior.



"É difícil de acreditar que já estamos a caminho de Monte Carlo novamente. Parece que só ontem vivemos o final da época no Japão," diz o Diretor de Equipa da M-Sport, Richard Millener. "Temos mais uma preparação sem fôlego atrás de nós, mas graças à nossa equipa em Dovenby Hall e noutros locais, sentimo-nos prontos para o 'Monte'. Como sempre, espera-nos uma corrida WRC muito dura logo à partida. Estamos a contar com a boa preparação de Adrien Fourmaux e Grégoire Munster. Ambos devem concentrar-se no quadro geral, porque é importante terminar aqui. Numa época tão longa, a consistência também será importante. Graças ao novo sistema de pontos, já podemos acumular pontos durante o fim de semana de rali - e é exatamente esse o nosso objetivo. Temos menos pressão do que no ano passado, mas queremos continuar a ter um desempenho ao mais alto nível.



Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Hybrid Rally1, largada número 16); largadas no Rali Monte Carlo: 5; melhor resultado no WRC2: 2º lugar (2019, 2020, 2021)



"O nosso teste para o 'Monte' correu muito bem. Em condições variáveis no primeiro dia, desenvolvi uma boa sensação com o Puma Hybrid e fiquei muito feliz por estar de volta a um carro de Rally1. O segundo dia foi só de neve, com algum alcatrão pelo meio. Parece que não vai haver muita neve durante o rali, mas nunca se sabe nas montanhas - é melhor estar preparado. Devemos sempre abordar o Rali de Monte Carlo com humildade e muito respeito. Isto é ainda mais verdade porque este ano estamos a viajar muito alto nos Alpes, onde todos os tipos de neve e gelo podem estar à nossa espera."



Grégoire Munster / Louis Louka (Ford Puma Hybrid Rally1, partida número 13);

4 participações no Rali de Monte Carlo; melhor resultado no WRC2 Junior: 3º lugar (2022)



"Gostei muito do dia de teste na neve, apesar de estar longe de ser certo que vamos encontrar estas condições durante o rali - se isso acontecer, estamos preparados para isso. Percorremos muitos quilómetros valiosos no asfalto e experimentámos muitas variantes de configuração e combinações de pneus. Estamos muito motivados para a abertura da época, queremos evitar erros e chegar ao fim. Se conseguirmos começar a época com um resultado positivo, podemos aproveitar este vento de feição para toda a época." (Ford)