Hyundai espera un buen comienzo de temporada De Toni Hoffmann Hyundai Hyundai Motorsport, con sede en Alzenau, aspira a tener un buen comienzo en el Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) de la FIA 2024 con tres i20 Rally1 en la prueba inaugural de la temporada, el Rally Monte-Carlo. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

El veterano del equipo Thierry Neuville y el retornado Ott Tänak estarán al volante del mejorado Hyundai i20 N Rally1 Hybrid para iniciar su temporada 2024. El tercer i20 Rally1 de Hyundai Motorsport estará pilotado por Andreas Mikkelsen, con el noruego regresando al equipo tras cuatro temporadas fuera.



Hyundai Motorsport está listo para volver a la competición en su 11ª temporada en el Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA (WRC) en el legendario Rallye Monte-Carlo. El traicionero evento con condiciones mixtas acogerá la ronda de apertura de la temporada del WRC por 44ª vez en 2024. Hay un itinerario actualizado este año, con las etapas y el parque de servicio volviendo a la ciudad del sureste francés de Gap, a unos 300 kilómetros de Mónaco.



La región montañosa se encuentra además a 745 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en la prefectura más alta de Francia. Es probable que la mayor altitud haga que las condiciones sean más frías que en las últimas ediciones del Rally Monte-Carlo de los últimos años. Esto hará que la nieve y el hielo entren en juego, haciendo que las carreteras asfaltadas sean más impredecibles y traicioneras.



El Hyundai Shell Mobis World Rally Team estará representado por tres equipos muy experimentados. El ganador de la prueba anterior, Thierry Neuville, volverá a contar con el apoyo de su copiloto Martijn Wydaeghe en el inicio de su cuarta temporada juntos. Ott Tänak y Martin Järveoja, que se alinearán junto a los belgas en todas las pruebas del WRC en 2024, tratarán de celebrar su regreso al equipo con un resultado positivo. El tercer y último i20 de Hyundai Motorsport es otra cara conocida, Andreas Mikkelsen. Con su copiloto Torstein Eriksen, el vigente campeón del WRC2 aspira a tener un buen debut con el Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. Las tres tripulaciones participaron en un test previo al evento la semana pasada para prepararse para las condiciones de la prueba inaugural del año. Este tiempo en el coche fue especialmente valioso para Mikkelsen, que no ha competido en la categoría reina de los rallyes desde que se introdujo el reglamento híbrido en 2022.



La ruta de 324,44 kilómetros del Rally Monte-Carlo 2024 comienza con dos etapas el jueves por la noche, añadiendo la amenaza de temperaturas bajo cero y cielos oscuros a las ya desafiantes carreteras. Habrá seis duras etapas tanto el viernes como el sábado, pero el sábado será la distancia competitiva más larga del evento, con 120,40 kilómetros. Tres etapas el domingo, incluida la Power Stage del rally, completan el fin de semana.



Cyril Abiteboul, Presidente y Director de Equipo de Hyundai Motorsport, dijo: "Tenemos muchas ganas de volver a las pistas para la temporada 2024 del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA. Teniendo en cuenta el itinerario y las perspectivas meteorológicas actuales, espero que esta edición del Rally Monte-Carlo sea muy diferente al evento que vivimos el año pasado. Nuestro objetivo es tener un fin de semana limpio y maximizar las posibilidades de un nuevo comienzo. La temporada es larga y tenemos dos pilotos nuevos en el coche, Ott y Andreas, así que es de esperar que necesiten tiempo para adaptarse a las difíciles condiciones. También será la primera vez que todos compitan con el sistema de puntos actualizado, que añadirá una nueva dinámica al evento. Esperamos hacer un buen papel y creo que tenemos todo lo necesario para conseguirlo".



Neuville dijo: "Estoy encantado de continuar mi viaje con Hyundai en mi undécima temporada con el equipo. Han mostrado mucha confianza en mí y les he ayudado a desarrollar el coche en los dos últimos años. Nuestros objetivos para 2024 son luchar duro tanto en el campeonato de pilotos como en el de constructores. El primer paso es una buena actuación en Montecarlo. Es un evento difícil debido a las impredecibles condiciones meteorológicas y al diferente perfil de la superficie, especialmente en las etapas nocturnas. Hemos sido competitivos allí en el pasado y sabemos lo que hace falta para acabar en el podio. Este año intentaremos conseguir el mejor resultado posible, ojalá en cabeza".



Esta será la 150ª participación de Tänak en el WRC. Tänak dijo: "El inicio de la temporada en Monte-Carlo siempre es un reto. Este año el evento se traslada de nuevo a la región de Gap, por lo que esperamos condiciones mixtas y difíciles y posiblemente más nieve y hielo que en temporadas anteriores. Aunque sólo tuvimos un día de pruebas, tuvimos mucha suerte con las condiciones, ya que pudimos conducir con neumáticos lisos y con carreteras mojadas y heladas. En general, las sensaciones en el coche han sido buenas y hemos encontrado un buen ritmo. Nuestro objetivo para el rally en sí es terminar en el podio, pero por supuesto intentaremos conseguir el mejor resultado posible."



Mikkelsen dijo: "Volver de WRC2 a la máxima categoría de rallyes es realmente emocionante y me siento muy bien de estar de vuelta con Hyundai Motorsport. Un coche completamente nuevo y nuevas regulaciones crean un entorno diferente para mí, pero estoy listo para asumir el reto. Tengo muchas ganas de competir en Montecarlo este año, es un rally emocionante con muchos factores en juego. La elección de neumáticos y la estrategia juegan un papel importante en el éxito, así que aunque no conozcas muy bien el coche y no hayas encontrado todavía el ritmo máximo, puedes conseguir un buen resultado. Quiero terminar el rally en la mejor posición posible y después de una victoria aquí en WRC2 en 2022, estoy decidido a presionar hasta la última etapa para sumar tantos puntos como sea posible." (Hyundai)