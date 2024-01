Hyundai espère débuter la saison en force

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Hyundai Hyundai Motorsport, dont le siège est à Alzenau, vise un départ en force au Championnat du monde des rallyes FIA (WRC) 2024 avec trois i20 Rally1 lors de l'ouverture de la saison, le Rallye de Monte-Carlo.

Le vétéran de l'équipe Thierry Neuville et le revenant Ott Tänak seront au volant de la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid améliorée pour le début de leur saison 2024. La troisième i20 Rally1 de Hyundai Motorsport sera pilotée par Andreas Mikkelsen, le Norvégien revenant dans l'équipe après quatre saisons d'absence.



Hyundai Motorsport est prêt à revenir à la compétition pour sa 11e saison en Championnat du monde des rallyes FIA (WRC), à l'occasion du légendaire Rallye Monte-Carlo. Cette épreuve piégeuse aux conditions mixtes accueillera pour la 44e fois la manche d'ouverture de la saison WRC en 2024. Cette année, l'itinéraire a été actualisé, les étapes et le parc d'assistance se trouvant à Gap, une ville du sud-est de la France située à environ 300 km, et revenant à Monaco.



La région montagneuse se situe en outre à 745 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait la préfecture la plus élevée de France. Cette altitude plus élevée devrait créer des conditions plus froides que lors des dernières éditions du Rallye Monte-Carlo ces dernières années. La neige et la glace entrent donc en jeu, ce qui rend les routes goudronnées plus imprévisibles et piégeuses.



Le Hyundai Shell Mobis World Rally Team sera représenté par trois équipes extrêmement expérimentées. Le vainqueur de l'édition précédente, Thierry Neuville, sera à nouveau assisté de son copilote Martijn Wydaeghe, alors que les deux hommes entament leur quatrième saison ensemble. Ott Tänak et Martin Järveoja, qui participeront à chaque événement WRC en 2024 aux côtés des Belges, tenteront de marquer leur retour dans l'équipe par un résultat positif. La troisième et dernière i20 de Hyundai Motorsport accueillera un autre visage familier, celui d'Andreas Mikkelsen. Avec son copilote Torstein Eriksen, le champion WRC2 en titre vise des débuts en fanfare au volant de la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. Les trois équipages ont participé à une séance d'essais pré-course la semaine dernière afin de se préparer aux conditions de la manche inaugurale de l'année. Ce temps passé dans la voiture a été particulièrement précieux pour Mikkelsen, qui n'a plus participé à la catégorie reine du rallye depuis l'introduction du règlement hybride en 2022.



Le parcours de 324,44 km du Rallye Monte-Carlo 2024 débute par deux spéciales le jeudi soir, ce qui ajoute aux routes déjà exigeantes le risque de températures négatives et de ciel sombre. Vendredi et samedi, il y aura six spéciales éprouvantes, mais le samedi sera la plus longue distance de compétition de l'événement avec 120,40 km. Trois épreuves spéciales le dimanche, dont la Power Stage du rallye, complèteront le week-end.



Cyril Abiteboul, Président et Team Principal de Hyundai Motorsport, a déclaré : "Nous sommes très heureux de revenir sur les pistes pour la saison 2024 du Championnat du Monde des Rallyes de la FIA. Compte tenu de l'itinéraire et des prévisions météorologiques actuelles, je m'attends à ce que cette édition du Rallye Monte-Carlo soit très différente de celle que nous avons connue l'an dernier. Notre objectif est de passer un week-end propre et de maximiser nos chances de repartir du bon pied. C'est une longue saison et nous avons deux nouveaux pilotes dans la voiture, Ott et Andreas, donc nous devons nous attendre à ce qu'ils aient peut-être besoin de temps pour s'adapter aux conditions difficiles. De plus, ce sera la première fois que tous participeront avec le système de points mis à jour, ce qui donnera une nouvelle dynamique à l'événement. Nous espérons réaliser de bonnes performances et je pense que nous avons tout ce qu'il faut pour y parvenir".



Neuville a déclaré : "Je suis heureux de poursuivre mon voyage avec Hyundai pour ma onzième saison avec l'équipe. Ils m'ont fait confiance et je les ai aidés à développer la voiture au cours des deux dernières années. Nos objectifs pour 2024 consistent à nous battre durement à la fois dans le championnat des pilotes et dans celui des constructeurs. La première étape pour y parvenir est une bonne performance au Monte-Carlo. Il s'agit d'un événement difficile en raison des conditions météorologiques imprévisibles et des différents profils de surface, en particulier sur les spéciales de nuit. Nous y avons été compétitifs par le passé et nous savons ce qu'il faut faire pour monter sur le podium. Cette année, nous essaierons d'obtenir le meilleur résultat possible, qui, nous l'espérons, se situera dans le peloton de tête".



Cette épreuve sera la 150e participation de Tänak au WRC. Tänak a déclaré : "Le début de la saison à Monte-Carlo est toujours un défi. Cette année, l'épreuve est de nouveau déplacée dans la région de Gap, nous nous attendons donc à des conditions mixtes et difficiles, et peut-être à plus de neige et de glace que les saisons précédentes. Bien que nous n'ayons eu qu'une seule journée d'essais, nous avons eu beaucoup de chance avec les conditions, puisque nous avons pu rouler sur des pneus slick en plus des routes mouillées et verglacées. Dans l'ensemble, le feeling dans la voiture était bon et nous avons trouvé un bon rythme. Notre objectif pour le rallye lui-même est de monter sur le podium, mais nous essaierons bien sûr d'obtenir le meilleur résultat possible".



Mikkelsen a déclaré : "Passer de la WRC2 à la catégorie des meilleurs rallyes est vraiment excitant et c'est vraiment très agréable de revenir avec Hyundai Motorsport. Une toute nouvelle voiture et de nouvelles règles créent un environnement différent pour moi, mais je suis prêt à relever le défi. Je suis très heureux d'être au départ du Monte-Carlo cette année, c'est un rallye passionnant où tant de facteurs entrent en jeu. Le choix et la stratégie des pneus y jouent un rôle important dans le succès, de sorte qu'il est possible d'obtenir un bon résultat même si l'on ne connaît pas très bien la voiture et que l'on n'a pas encore trouvé le rythme maximal. Je veux terminer le rallye dans la meilleure position possible et, après une victoire ici en WRC2 en 2022, je suis bien décidé à pousser jusqu'à la toute dernière étape pour marquer le plus de points possible". (Hyundai)