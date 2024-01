Hyundai spera in un forte inizio di stagione

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Hyundai Hyundai Motorsport, con sede ad Alzenau, punta a un forte inizio del FIA World Rally Championship (WRC) 2024 con tre i20 Rally1 all'apertura della stagione, il Rally Monte-Carlo. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Il veterano del team Thierry Neuville e il rientrante Ott Tänak saranno al volante della Hyundai i20 N Rally1 Hybrid aggiornata per dare il via alla stagione 2024. La terza i20 Rally1 di Hyundai Motorsport sarà guidata da Andreas Mikkelsen, con il norvegese che torna nel team dopo quattro stagioni di assenza.



Hyundai Motorsport è pronta a tornare alle competizioni per la sua 11° stagione nel FIA World Rally Championship (WRC) al leggendario Rallye Monte-Carlo. L'insidioso evento dalle condizioni miste ospiterà la prova di apertura della stagione WRC per la 44esima volta nel 2024. Quest'anno l'itinerario è stato aggiornato, con il ritorno delle tappe e del parco assistenza nella città francese sud-orientale di Gap, a circa 300 chilometri di distanza da Monaco.



La regione montuosa si trova inoltre a 745 metri sul livello del mare, il che la rende la prefettura più alta della Francia. L'altitudine più elevata potrebbe portare a condizioni più fredde rispetto alle ultime edizioni del Rally di Monte-Carlo degli ultimi anni. Questo porterà neve e ghiaccio, rendendo le strade asfaltate più imprevedibili e insidiose.



Lo Hyundai Shell Mobis World Rally Team sarà rappresentato da tre equipaggi di grande esperienza. Il vincitore dell'evento precedente, Thierry Neuville, sarà di nuovo affiancato dal copilota Martijn Wydaeghe, mentre i due iniziano la loro quarta stagione insieme. Ott Tänak e Martin Järveoja, che affiancheranno i belgi in tutti gli eventi WRC del 2024, cercheranno di festeggiare il loro ritorno in squadra con un risultato positivo. La terza e ultima i20 di Hyundai Motorsport è un altro volto familiare, Andreas Mikkelsen. Con il copilota Torstein Eriksen, il campione in carica del WRC2 punta a un forte debutto con la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. Tutti e tre gli equipaggi hanno partecipato a un test pre-evento la scorsa settimana per prepararsi alle condizioni del primo appuntamento dell'anno. Il tempo trascorso in macchina è stato particolarmente prezioso per Mikkelsen, che non ha mai gareggiato nella classe regina dei rally da quando sono state introdotte le norme ibride nel 2022.



Il percorso di 324,44 km del Rally Monte-Carlo 2024 inizia con due tappe giovedì sera, aggiungendo la minaccia di temperature sotto lo zero e di un cielo scuro alle strade già impegnative. Ci saranno sei tappe difficili sia venerdì che sabato, ma sabato sarà la distanza competitiva più lunga dell'evento, con 120,40 chilometri. Tre tappe la domenica, tra cui la Power Stage, completano il weekend.



Cyril Abiteboul, Presidente e Team Principal di Hyundai Motorsport, ha dichiarato: "Non vediamo l'ora di tornare sui circuiti per la stagione 2024 del FIA World Rally Championship. Considerando l'itinerario e le attuali previsioni meteorologiche, mi aspetto che questa edizione del Rally di Monte-Carlo sia molto diversa dall'evento che abbiamo vissuto lo scorso anno. Il nostro obiettivo è quello di avere un fine settimana pulito e di massimizzare le possibilità di un nuovo inizio. La stagione è lunga e abbiamo due nuovi piloti in macchina, Ott e Andreas, quindi dobbiamo aspettarci che abbiano bisogno di tempo per ambientarsi nelle condizioni difficili. Sarà anche la prima volta che tutti gareggeranno con il sistema di punti aggiornato, che aggiungerà una nuova dinamica all'evento. Speriamo di fare una buona prestazione e credo che abbiamo tutte le carte in regola per farlo".



Neuville ha dichiarato: "Sono felice di continuare il mio viaggio con Hyundai nella mia undicesima stagione con la squadra. Hanno dimostrato molta fiducia in me e li ho aiutati a sviluppare la vettura negli ultimi due anni. I nostri obiettivi per il 2024 sono di lottare duramente sia nel campionato piloti che in quello costruttori. Il primo passo è una buona prestazione a Monte Carlo. Si tratta di un evento impegnativo a causa delle condizioni meteorologiche imprevedibili e del diverso profilo delle superfici, soprattutto nelle tappe notturne. Siamo stati competitivi in passato e sappiamo cosa serve per salire sul podio. Quest'anno cercheremo di ottenere il miglior risultato possibile, sperando di arrivare davanti a tutti".



L'evento sarà la 150a partenza di Tänak nel WRC. Tänak ha dichiarato: "L'inizio della stagione a Monte-Carlo è sempre una sfida. Quest'anno l'evento si sposta nuovamente nella regione di Gap, quindi ci aspettiamo condizioni miste e difficili e forse più neve e ghiaccio rispetto alle stagioni precedenti. Anche se abbiamo avuto un solo giorno di test, siamo stati molto fortunati con le condizioni, in quanto abbiamo potuto guidare su pneumatici slick e su strade bagnate e ghiacciate. In generale, il feeling con la vettura era buono e abbiamo trovato un buon ritmo. Il nostro obiettivo per il rally è finire sul podio, ma naturalmente cercheremo di ottenere il miglior risultato possibile".



Mikkelsen ha dichiarato: "Tornare dalla WRC2 alla classe regina dei rally è davvero emozionante ed è una bella sensazione tornare con Hyundai Motorsport. Una vettura completamente nuova e nuovi regolamenti creano un ambiente diverso per me, ma sono pronto ad affrontare la sfida. Non vedo l'ora di gareggiare a Monte-Carlo quest'anno: è un rally emozionante con tanti fattori in gioco. La scelta degli pneumatici e la strategia giocano un ruolo importante per il successo, quindi anche se non si conosce bene la vettura e non si è ancora trovato il ritmo massimo, si può comunque ottenere un buon risultato. Voglio concludere il rally nella migliore posizione possibile e dopo una vittoria qui nel WRC2 nel 2022, sono determinato a spingere fino all'ultima tappa per ottenere il maggior numero di punti possibile." (Hyundai)