A Hyundai espera ter um bom início de época

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Hyundai A Hyundai Motorsport, sediada em Alzenau, tem como objetivo um forte arranque para o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) da FIA de 2024 com três i20 Rally1 na abertura da época, o Rali de Monte-Carlo. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

O veterano da equipa Thierry Neuville e o regressado Ott Tänak estarão ao volante do Hyundai i20 N Rally1 Hybrid melhorado para dar início à temporada de 2024. O terceiro i20 Rally1 da Hyundai Motorsport será conduzido por Andreas Mikkelsen, com o norueguês a regressar à equipa após quatro épocas de ausência.



A Hyundai Motorsport está pronta para regressar à competição para a sua 11ª época no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) da FIA no lendário Rallye Monte-Carlo. O traiçoeiro evento com condições mistas irá acolher a ronda de abertura da temporada do WRC pela 44ª vez em 2024. Este ano, o itinerário foi atualizado, com as etapas e o parque de assistência a regressarem à cidade de Gap, no sudeste de França, a cerca de 300 quilómetros do Mónaco.



A região montanhosa situa-se também a 745 metros acima do nível do mar, o que faz dela a prefeitura mais alta de França. A maior altitude é suscetível de criar condições mais frias do que nas últimas edições do Rali de Monte-Carlo nos últimos anos. Isto irá trazer neve e gelo, tornando as estradas de alcatrão mais imprevisíveis e traiçoeiras.



A Hyundai Shell Mobis World Rally Team será representada por três equipas altamente experientes. O vencedor do evento anterior, Thierry Neuville, será de novo apoiado pelo copiloto Martijn Wydaeghe, uma vez que a dupla inicia a sua quarta época em conjunto. Ott Tänak e Martin Järveoja, que irão alinhar ao lado dos belgas em todas as provas do WRC em 2024, vão tentar celebrar o seu regresso à equipa com um resultado positivo. O terceiro e último i20 da Hyundai Motorsport é outra cara conhecida, Andreas Mikkelsen. Com o copiloto Torstein Eriksen, o atual campeão do WRC2 tem como objetivo uma estreia forte com o Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. As três equipas participaram num teste pré-evento na semana passada para se prepararem para as condições da ronda de abertura do ano. Este tempo no carro foi particularmente valioso para Mikkelsen, que não competiu na classe rainha dos ralis desde que os regulamentos híbridos foram introduzidos em 2022.



O percurso de 324,44 quilómetros do Rali de Monte-Carlo 2024 começa com duas etapas na quinta-feira à noite, acrescentando a ameaça de temperaturas negativas e céu escuro às já desafiantes estradas. Haverá seis etapas duras na sexta-feira e no sábado, mas o sábado será a distância competitiva mais longa do evento, com 120,40 quilómetros. Três etapas no domingo, incluindo a Power Stage do rali, completam o fim de semana.



Cyril Abiteboul, Presidente e Chefe de Equipa da Hyundai Motorsport, afirmou: "Estamos muito ansiosos por regressar às pistas para a temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA. Tendo em conta o itinerário e as actuais perspectivas meteorológicas, espero que esta edição do Rali de Monte-Carlo seja muito diferente do evento que vivemos no ano passado. O nosso objetivo é ter um fim de semana limpo e maximizar as hipóteses de um novo começo. A época é longa e temos dois novos pilotos no carro, o Ott e o Andreas, pelo que temos de esperar que eles precisem de tempo para se adaptarem às condições difíceis. Será também a primeira vez que todos vão competir com o sistema de pontos atualizado, o que dará uma nova dinâmica ao evento. Esperamos ter um bom desempenho e acredito que temos tudo o que precisamos para o fazer."



Neuville disse: "Estou muito satisfeito por continuar a minha jornada com a Hyundai na minha décima primeira temporada com a equipa. Eles mostraram muita confiança em mim e ajudei-os a desenvolver o carro nos últimos dois anos. Os nossos objectivos para 2024 são lutar arduamente tanto no campeonato de pilotos como no de construtores. O primeiro passo é um bom desempenho em Monte Carlo. É um evento desafiante devido às condições climatéricas imprevisíveis e ao perfil diferente da superfície, especialmente nas etapas nocturnas. Já fomos competitivos no passado e sabemos o que é preciso para terminar no pódio. Este ano vamos tentar alcançar o melhor resultado possível, esperemos que na frente do pelotão."



A prova será a 150ª partida de Tänak no WRC. Tänak afirmou: "O início da época em Monte-Carlo é sempre um desafio. Este ano o evento está de volta à região de Gap, pelo que esperamos condições mistas e difíceis e possivelmente mais neve e gelo do que em épocas anteriores. Embora só tenhamos tido um dia de testes, tivemos muita sorte com as condições, pois pudemos conduzir com pneus escorregadios, bem como em estradas molhadas e com gelo. No geral, a sensação no carro foi boa e encontrámos um bom ritmo. O nosso objetivo para o rali em si é terminar no pódio, mas é claro que vamos tentar alcançar o melhor resultado possível."



Mikkelsen afirmou: "Regressar do WRC2 para a classe de topo dos ralis é muito emocionante e é muito bom estar de volta à Hyundai Motorsport. Um carro completamente novo e novos regulamentos criam um ambiente diferente para mim, mas estou pronto para enfrentar o desafio. Estou realmente ansioso por competir em Monte-Carlo este ano - é um rali emocionante com tantos factores em jogo. A escolha dos pneus e a estratégia desempenham um papel importante no sucesso, por isso, mesmo que não conheçamos bem o carro e ainda não tenhamos encontrado o ritmo máximo, podemos conseguir um bom resultado. Quero terminar o rali na melhor posição possível e, depois de uma vitória aqui no WRC2 em 2022, estou determinado a lutar até à última etapa para marcar o máximo de pontos possível." (Hyundai)