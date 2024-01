Ogier con Toyota hacia la décima victoria en Monte De Toni Hoffmann Toyota Toyota aspira a comenzar con éxito el Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA (WRC) de 2024 con la décima victoria de Sébastien Ogier en el famoso Rallye Monte-Carlo, del 25 al 28 de enero. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

El equipo afronta la nueva temporada con grandes ambiciones, tras haber ganado un triplete de títulos de constructores, pilotos y copilotos en cada uno de los tres últimos años. El Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid se ha desarrollado y mejorado continuamente para hacerlo aún más fuerte: El motor se ha actualizado para mejorar la respuesta a baja velocidad y la curva de par. Mientras tanto, el coche tiene un aspecto completamente diferente para la nueva temporada gracias a una llamativa decoración en negro mate.



Mientras que el reglamento técnico se mantiene estable, el sistema de puntuación del WRC ha cambiado radicalmente para 2024 con el fin de mejorar el espectáculo deportivo del último día de los rallyes. Los puntos se otorgarán ahora en función de las posiciones al final del sábado en una escala de 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1, aunque los equipos deberán seguir llegando a la meta del rally el domingo para recibir estos puntos. En una clasificación separada, se resumen todas las etapas del domingo y se otorgan puntos en una escala de 7-6-5-4-3-2-1. La Power Stage del final del rally se mantiene y ofrece hasta cinco puntos extra.



Toyota apuntará alto en el Rally Monte-Carlo, con una alineación de pilotos que incluye a Sébastien Ogier, que consiguió su novena victoria récord en el evento en 2023, que una vez más se celebrará en su ciudad natal de Gap, en los Alpes franceses. Elfyn Evans fue segundo en el campeonato el año pasado con tres victorias, incluida la ronda final en Japón, y tiene un sólido historial en Montecarlo en el pasado, con un mejor resultado de segundo en 2021. Takamoto Katsuta completa el programa del TGR WRC Challenge en su versión completa.



El Rally Monte-Carlo, el evento más antiguo y famoso del calendario del WRC, también se considera uno de los más exigentes debido a las condiciones climáticas a menudo cambiantes que pueden provocar hielo y nieve en las carreteras asfaltadas. La elección del neumático es, por tanto, de crucial importancia. Existe una amplia gama de neumáticos de caucho -algunos con clavos- que se adaptan a las respectivas condiciones.



El parque de asistencia vuelve a Gap después de dos años en el propio Mónaco. El Principado seguirá acogiendo la ceremonia de salida el jueves por la tarde antes de dos etapas nocturnas más cerca de Gap. El viernes volverán las tres etapas al este de Gap, cada una de las cuales se correrá dos veces a cada lado del servicio del mediodía. El sábado seguirá un formato similar con tres etapas decisivas repetidas al oeste de Gap, incluida la etapa de Les Nonières, que se celebró por última vez en 1997.



La etapa final del domingo comienza en Gap con una tercera visita a la etapa La Bréole-Selonnet del viernes, seguida de un único paso por el Col du Corobin desde Digne-Les-Bains. La Power Stage del final del rally conduce cuesta arriba hacia el legendario Col de Turini, antes de que tenga lugar la ceremonia oficial de entrega de premios en la Plaza del Casino de Mónaco.



El Rally Monte-Carlo será también el debut en el WRC del GR Yaris Rally2. Cuatro coches estarán en acción, inscritos por cuatro equipos cliente diferentes: Printsport para Sami Pajari, Burton Racing para Stéphane Lefebvre, ERACE WRT para Bryan Bouffier y Teo Martín Motorsport para Jan Solans. Lefebvre, Bouffier y Solans están inscritos para sumar puntos WRC2 en la prueba inaugural.



En otro emocionante debut, los modelos GR Yaris Edición Especial de Sébastien Ogier y Kalle Rovanperä se desvelarán el jueves a las 14:45 antes del inicio del rally en la Plaza del Casino de Mónaco.



Jari-Matti Latvala (Director del equipo): "Hemos tenido algunos éxitos fantásticos en las últimas temporadas y, por supuesto, esperamos continuar así en 2024. Esperamos un reto aún mayor y será aún más difícil ganar todos los títulos. Nuestro objetivo final será volver a ganar el campeonato de constructores, y si también podemos ganar los campeonatos de pilotos y copilotos, sería una gran recompensa. Nuestro equipo trabaja constantemente para desarrollar el coche a lo largo de la temporada y hacerlo cada vez mejor. Con el Rally de Monte-Carlo empezamos uno de los rallies más exigentes y creo que un buen fin de semana allí puede darte una inyección de confianza. Así que Elfyn y Taka intentarán empezar la temporada de la mejor manera posible, y siempre es emocionante ver a Seb pilotando con nosotros en sus carreteras de casa, donde ya se ha mostrado tan fuerte. También tenemos muchas ganas de ver en acción al GR Yaris Rally2: Confiamos en el coche después de las pruebas, pero sólo ahora en competición podemos ver realmente a qué nivel está y recoger más información para futuros desarrollos."



Elfyn Evans: "Siempre es emocionante empezar una nueva temporada, especialmente con el Rally Monte-Carlo. La temporada 2023 fue un buen desarrollo para nosotros, que demostró que vamos por el buen camino. Por supuesto, queremos aún más en 2024, pero no será fácil conseguirlo. Sabemos que la competencia será dura como siempre, así que estamos trabajando constantemente como equipo para mejorar continuamente y estamos listos para dar lo mejor de nosotros esta temporada". Con el Rally Monte-Carlo desplazándose de nuevo al norte este año, es mucho más probable que las condiciones invernales formen parte del desafío. Tuvimos algunas condiciones difíciles en nuestro test previo al evento, así que pudimos practicar bien, pero este rally se trata de adaptarnos a las condiciones a las que nos enfrentaremos durante el fin de semana."



Sébastien Ogier: "Estoy contento de volver a empezar una temporada después de todos estos años y aprovecho esta oportunidad con las dos manos. Los últimos años han sido muy divertidos con el equipo y hemos podido conseguir algunos buenos resultados. Creo que queremos seguir así el mayor tiempo posible y ese es el plan para 2024, empezando por el Rally Monte-Carlo, por supuesto. Para mí, es una obligación y hay muchas esperanzas puestas en este primer rally. Creo que es este rally el que hay que respetar más que ningún otro, ya que las condiciones pueden ser muy difíciles y, por lo tanto, no hay ninguna garantía. Los números nunca son mi principal motivación, pero si pudiera conseguir mi décima victoria en este evento, sería muy especial."



Takamoto Katsuta: "Siempre es agradable volver a las montañas de Montecarlo y estar listo para el comienzo de una nueva temporada. Cada año hay más expectativas, pero me gusta esta presión y quiero luchar en lo más alto, así que intentaré conseguir resultados aún mejores en 2024. Quiero estar en la lucha por el podio de forma constante e intentar conseguir una primera victoria. Disfrutaré y seguiré superando mis límites y trabajando duro. Los ingenieros están trabajando duro para mejorar el coche y puedo sentir que todo el mundo en la fábrica está trabajando duro. Por eso confío en que podamos ser incluso mejores que el año pasado. El Rally Monte-Carlo es uno de los rallyes más difíciles por las condiciones y la difícil elección de neumáticos, pero estamos a la altura del reto." (Toyota)