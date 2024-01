Ogier et Toyota pour une dixième victoire au Monte-Carlo

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Toyota Toyota vise un départ réussi en Championnat du monde des rallyes FIA (WRC) 2024 avec la dixième victoire de Sébastien Ogier au célèbre Rallye Monte-Carlo du 25 au 28 janvier. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

L'équipe aborde la nouvelle saison avec de grandes ambitions, après avoir remporté un hat-trick de titres constructeur, pilote et copilote au cours de chacune des trois dernières années. La Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid a été continuellement développée et améliorée afin de la rendre encore plus puissante : Le moteur a été mis à jour pour améliorer la réponse à basse vitesse et la courbe de couple. Entre-temps, la voiture a complètement changé d'aspect pour la nouvelle saison grâce à une peinture noire mate très voyante.



Si les règles techniques restent stables, le système de points du WRC a été radicalement modifié pour 2024 afin d'améliorer le spectacle sportif de la dernière journée des rallyes. Les points seront désormais attribués en fonction des positions à la fin de la journée du samedi, sur une échelle de 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1, même si les équipes doivent encore atteindre l'arrivée du rallye le dimanche pour obtenir ces points. Un classement séparé regroupe toutes les étapes du dimanche et attribue des points sur une échelle de 7-6-5-4-3-2-1. La Power Stage qui clôturera le rallye sera maintenue et offrira jusqu'à cinq points de bonus.



Toyota visera haut au Rallye Monte-Carlo, avec un plateau de pilotes comprenant Sébastien Ogier, qui a remporté sa neuvième victoire record en 2023 sur l'épreuve, qui se déroulera à nouveau dans sa ville natale de Gap, dans les Alpes françaises. Deuxième du championnat l'an dernier avec trois victoires, dont la finale au Japon, Elfyn Evans a un solide palmarès au Monte-Carlo, avec une meilleure deuxième place en 2021. Takamoto Katsuta clôt le programme du TGR WRC Challenge en version complète.



Le Rallye Monte-Carlo, l'épreuve la plus ancienne et la plus connue du calendrier WRC, est également considérée comme l'une des plus exigeantes en raison des conditions météorologiques souvent changeantes, qui peuvent entraîner la présence de glace et de neige sur les routes goudronnées. Le choix des pneus est donc d'une importance capitale. Une gamme élargie de gommes - en partie cloutées - est disponible pour s'adapter aux différentes conditions.



Le parc d'assistance revient lui-même à Gap après deux ans passés à Monaco. La Principauté accueillera toujours la cérémonie de départ le jeudi après-midi, avant deux spéciales nocturnes plus proches de Gap. Vendredi, retour à trois épreuves directement à l'est de Gap, à deux reprises de part et d'autre du service de midi. Le samedi suit un format similaire avec trois décisions répétées à l'ouest de Gap, y compris l'épreuve des Nonières, dont la dernière remonte à 1997.



La dernière étape du dimanche débutera à Gap avec une troisième visite de l'étape La Bréole-Selonnet du vendredi, suivie d'un seul passage au Col du Corobin de Digne-Les-Bains. La Power Stage qui clôturera le Rallye se déroulera en montée en direction du légendaire Col de Turini, avant la remise officielle des prix sur la place du Casino à Monaco.



Le Rallye Monte-Carlo marquera également les débuts en WRC de la GR Yaris Rally2. Quatre voitures seront engagées, par quatre équipes clientes différentes : Printsport pour Sami Pajari, Burton Racing pour Stéphane Lefebvre, ERACE WRT pour Bryan Bouffier et Teo Martín Motorsport pour Jan Solans. Lefebvre, Bouffier et Solans sont tous inscrits pour marquer des points WRC2 dès le premier tour.



Dans un autre début excitant, les modèles Special Edition GR Yaris de Sébastien Ogier et Kalle Rovanperä seront dévoilés jeudi à 14h45, avant le début du rallye, sur la place du Casino à Monaco.



Jari-Matti Latvala (chef d'équipe) : "Nous avons remporté des succès fantastiques ces dernières saisons et nous espérons bien sûr poursuivre sur cette voie en 2024. Nous nous attendons à un défi encore plus grand et il sera encore plus difficile de remporter tous les titres. Notre objectif principal sera de remporter à nouveau le championnat des constructeurs, et si nous pouvons également gagner le championnat des pilotes et des copilotes, ce sera un bonus vraiment formidable. Notre équipe travaille sans relâche pour faire évoluer la voiture tout au long de la saison et en faire une voiture toujours plus performante. Avec le Rallye Monte-Carlo, nous commençons par l'un des rallyes les plus exigeants et je pense qu'un bon week-end là-bas peut vraiment donner un coup de pouce à la confiance. Elfyn et Taka vont donc essayer de commencer leur saison de la meilleure façon possible, et c'est toujours excitant de voir Seb rouler avec nous sur ses routes natales, où il était si fort auparavant. Nous sommes également impatients de voir la GR Yaris Rally2 en action : Après les essais, nous sommes confiants dans la voiture, mais ce n'est que maintenant, en compétition, que nous pouvons vraiment voir à quel niveau elle se situe et recueillir plus de feedback pour le développement futur".



Elfyn Evans : "C'est toujours excitant de commencer une nouvelle saison, surtout avec le Rallye de Monte-Carlo. La saison 2023 a été pour nous une belle évolution, qui a montré que nous étions sur la bonne voie. Bien sûr, nous voulons faire encore mieux en 2024, mais ce ne sera pas facile à réaliser. Nous savons que la concurrence sera rude, comme toujours, c'est pourquoi notre équipe travaille sans cesse à s'améliorer et nous sommes prêts à donner le meilleur de nous-mêmes cette saison. Comme le Rallye Monte-Carlo se déplace à nouveau vers le nord cette année, il est beaucoup plus probable que les conditions hivernales fassent partie du défi. Nous avons eu quelques conditions difficiles lors de nos essais avant l'événement, ce qui nous a permis de bien nous entraîner, mais ce rallye consiste surtout à nous adapter aux conditions auxquelles nous serons confrontés ce week-end".



Sébastien Ogier : ""Je suis heureux d'être de retour au départ d'une saison après toutes ces années et je saisis cette opportunité à deux mains. Ces dernières années, nous nous sommes bien amusés avec l'équipe et nous avons obtenu quelques bons résultats. Je pense que nous voulons continuer ainsi aussi longtemps que possible et c'est le plan pour 2024, en commençant bien sûr par le Rallye Monte-Carlo. Pour moi, c'est un must et il y a beaucoup d'espoir pour ce premier rallye. Je pense que c'est ce rallye qu'il faut respecter plus que tout autre, car les conditions peuvent être très exigeantes et il n'y a donc aucune garantie. Les chiffres ne sont jamais ma motivation principale, mais si je pouvais remporter une dixième victoire sur cet événement, ce serait vraiment spécial".



Takamoto Katsuta : "C'est toujours agréable d'être de retour dans les montagnes autour de Monte-Carlo et d'être prêt à commencer une nouvelle saison. Chaque année, il y a plus d'attentes, mais j'aime cette pression et je veux me battre au sommet, donc je vais essayer d'obtenir de meilleurs résultats en 2024. Je veux être constant dans la lutte pour le podium et essayer de décrocher une première victoire. Je vais en profiter et continuer à repousser mes limites et à travailler dur. Les ingénieurs se donnent beaucoup de mal pour continuer à améliorer la voiture et je sens à l'usine que tout le monde travaille dur. Je suis donc persuadé que nous pouvons faire encore mieux que l'an dernier. Le Rallye Monte-Carlo est l'un des plus difficiles en termes de conditions et de choix de pneus difficiles, mais nous sommes à la hauteur du défi". (Toyota)