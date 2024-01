Ogier con la Toyota alla decima vittoria del Monte

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Toyota Toyota punta a un inizio di successo del Campionato del Mondo Rally (WRC) FIA 2024 con la decima vittoria di Sébastien Ogier al famoso Rallye Monte-Carlo dal 25 al 28 gennaio. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Il team si affaccia alla nuova stagione con grandi ambizioni, dopo aver conquistato una tripletta di titoli costruttori, piloti e copiloti in ciascuno degli ultimi tre anni. La Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid è stata costantemente sviluppata e migliorata per renderla ancora più forte: Il motore è stato aggiornato per migliorare la risposta ai bassi regimi e la curva di coppia. Nel frattempo, la vettura si presenta completamente diversa per la nuova stagione grazie a un'accattivante livrea nera opaca.



Mentre i regolamenti tecnici rimangono stabili, il sistema di punteggio del WRC è stato radicalmente modificato per il 2024 per migliorare lo spettacolo sportivo dell'ultimo giorno dei rally. I punti saranno ora assegnati in base alle posizioni raggiunte alla fine del sabato su una scala di 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1, anche se gli equipaggi devono ancora raggiungere il traguardo del rally la domenica per ricevere questi punti. In una classifica separata, tutte le tappe della domenica sono riassunte e i punti sono assegnati in base a una scala di 7-6-5-4-3-2-1. La Power Stage alla fine del rally rimane e offre fino a cinque punti bonus.



Toyota punterà in alto al Rally di Monte-Carlo, con una formazione di piloti che comprende Sébastien Ogier, che nel 2023 ha conquistato la sua nona vittoria record in questo evento, che si terrà ancora una volta nella sua città natale, Gap, nelle Alpi francesi. Elfyn Evans ha ottenuto il secondo posto in campionato l'anno scorso con tre vittorie, tra cui l'ultima prova in Giappone, e vanta un ottimo record a Monte Carlo in passato, con un miglior piazzamento al secondo posto nel 2021. Takamoto Katsuta completa il programma del TGR WRC Challenge nella versione completa.



Il Rally di Monte-Carlo, l'evento più antico e famoso del calendario WRC, è anche considerato uno dei più impegnativi a causa delle condizioni meteorologiche spesso mutevoli che possono portare a ghiaccio e neve sulle strade asfaltate. La scelta del pneumatico è quindi di fondamentale importanza. È disponibile un'ampia gamma di pneumatici in gomma, alcuni dei quali con chiodi, per adattarsi alle rispettive condizioni.



Il parco assistenza torna a Gap dopo due anni di permanenza a Monaco. Il Principato continuerà a ospitare la cerimonia di partenza giovedì pomeriggio prima di due tappe notturne più vicine a Gap. Venerdì torneranno le tre tappe a est di Gap, ognuna delle quali sarà percorsa due volte a cavallo del servizio di mezzogiorno. Il sabato seguirà un formato simile con tre ripetute tappe decisive a ovest di Gap, tra cui la tappa di Les Nonières, disputata l'ultima volta nel 1997.



La tappa finale di domenica inizia a Gap con una terza visita alla tappa La Bréole-Selonnet di venerdì, seguita da un unico passaggio sul Col du Corobin da Digne-Les-Bains. La Power Stage alla fine del rally conduce in salita verso il leggendario Col de Turini, prima che la cerimonia ufficiale di premiazione si svolga sulla piazza del Casinò di Monaco.



Il Rally di Monte-Carlo sarà anche il debutto nel WRC della GR Yaris Rally2. Saranno in azione quattro vetture, iscritte da quattro diversi team di clienti: Printsport per Sami Pajari, Burton Racing per Stéphane Lefebvre, ERACE WRT per Bryan Bouffier e Teo Martín Motorsport per Jan Solans. Lefebvre, Bouffier e Solans sono tutti iscritti per ottenere punti nel WRC2 nella gara di apertura.



In un altro emozionante debutto, i modelli Special Edition GR Yaris di Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä saranno svelati giovedì alle 14:45 prima dell'inizio del rally sulla Piazza del Casinò di Monaco.



Jari-Matti Latvala (Team Principal): "Abbiamo ottenuto dei fantastici successi nelle ultime stagioni e naturalmente speriamo di continuare così anche nel 2024. Ci aspettiamo una sfida ancora più grande e sarà ancora più difficile vincere tutti i titoli. Il nostro obiettivo finale sarà quello di vincere di nuovo il campionato costruttori, e se riuscissimo a vincere anche i campionati piloti e copiloti, sarebbe davvero un grande bonus. Il nostro team lavora costantemente per sviluppare la vettura nel corso della stagione e renderla sempre migliore. Con il Rally di Monte-Carlo iniziamo con uno dei rally più impegnativi e credo che un buon fine settimana possa davvero dare un'iniezione di fiducia. Quindi Elfyn e Taka cercheranno di iniziare al meglio la loro stagione ed è sempre emozionante vedere Seb guidare con noi sulle strade di casa, dove è già stato molto forte. Siamo anche molto contenti di vedere in azione la GR Yaris Rally2: Dopo i test siamo fiduciosi nella vettura, ma solo ora, in gara, potremo vedere realmente a che livello è e raccogliere ulteriori feedback per lo sviluppo futuro".



Elfyn Evans: "È sempre emozionante iniziare una nuova stagione, soprattutto con il Rally Monte-Carlo. La stagione 2023 è stata una bella evoluzione per noi, che ha dimostrato che siamo sulla strada giusta. Naturalmente, vogliamo ancora di più nel 2024, ma non sarà facile raggiungere questo obiettivo. Sappiamo che la concorrenza sarà dura come sempre, quindi lavoriamo costantemente come squadra per migliorare continuamente e siamo pronti a dare il meglio in questa stagione. Con il Rally di Monte-Carlo che si sposta nuovamente a nord quest'anno, è molto più probabile che le condizioni invernali facciano parte della sfida. Nel test pre-gara abbiamo avuto condizioni difficili, quindi siamo riusciti ad allenarci bene, ma in questo rally si tratta di adattarsi alle condizioni che affronteremo nel fine settimana."



Sébastien Ogier: "Sono felice di essere tornato all'inizio di una stagione dopo tutti questi anni e sto prendendo questa opportunità con entrambe le mani. Gli ultimi anni sono stati molto divertenti con la squadra e siamo riusciti a ottenere dei buoni risultati. Penso che vogliamo continuare così il più a lungo possibile e questo è il piano per il 2024, a partire ovviamente dal Rally di Monte-Carlo. Per me è un must e ci sono grandi speranze per questo primo rally. Credo che sia un rally da rispettare più di ogni altro, perché le condizioni possono essere molto difficili e quindi non c'è alcuna garanzia. I numeri non sono mai la mia motivazione principale, ma se riuscissi a conquistare la mia decima vittoria in questo evento, sarebbe davvero speciale".



Takamoto Katsuta: "È sempre bello tornare sulle montagne di Monte Carlo e prepararsi all'inizio di una nuova stagione. Ogni anno ci sono più aspettative, ma a me piace questa pressione e voglio lottare al massimo, quindi cercherò di ottenere risultati ancora migliori nel 2024. Voglio essere costantemente in lotta per il podio e cercare di ottenere la prima vittoria. Mi divertirò e continuerò a spingere i miei limiti e a lavorare sodo. Gli ingegneri stanno lavorando duramente per migliorare la vettura e sento che tutti in fabbrica lavorano sodo. Per questo sono fiducioso che potremo fare ancora meglio dell'anno scorso. Il Rally di Monte-Carlo è uno dei rally più difficili in termini di condizioni e di scelta degli pneumatici, ma siamo all'altezza della sfida." (Toyota)